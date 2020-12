Korona on pitänyt ihmiset varpaillaan koko Suomessa: ”Koko ajan pikkupelko päällä siitä, että joku sairastuu”

Kaustinen on pieni, runsaan neljän tuhannen asukkaan kunta Keski-Pohjanmaalla. Normaalisti se tunnetaan viulunsoitosta ja pelimannimeiningistä, nyt ovat viulut vaienneet ja kansa käpertynyt koteihinsa.

Koronatartuntoja on tähän mennessä ilmaantunut vain neljätoista, mutta tuokin määrä on tehnyt ihmiset varovaisiksi, kun virus on tunkeutunut kouluihin ja päiväkoteihin.