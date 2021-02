30 koronatartuntaa rakennustyömaalla Helsingissä – työntekijä avautuu hygieniasta: "WC-tiloissa vaihdetaan vaatteita samalla, kun toinen tekee tarpeitaan"

Kyseessä on hotellin saneerausprojekti Helsingin keskustassa.

– Minun tietojeni mukaan meillä on ainakin 25 laboratoriovarmistettua tartuntaa. Virallista tiedotetta asiasta ei ole missään ilmoitustaululla, eikä muuallakaan. Sellaisen tiedotteen pitäisi tulla työmaalle, kertoo anonyyminä pysyttelevä työmaan työntekijä MTV Uutisille.

Työntekijä kertoo olleensa useilla eri työmailla töissä ja tieto tartunnoista on hänen mukaansa ilmoitettu aina myös työmaalla.

"Kaikki reissutyöntekijät eivät olleet paikan päällä testipäivänä"

Työntekijän mukaan työmaalla on myös paljon ulkomaalaisia työntekijöitä, eivätkä he kovin hanakasti hakeudu testeihin.

– Kukaan ei ainakaan eilen kysellyt yhtään mitään, eikä kukaan varmistanut, että testiin mennään. Perjantaisin myöskään reissutyöntekijät eivät useinkaan edes ole paikan päällä, joitakin ulkomaalaisia kyllä jonossa näin. Usein heidän keskuudessaan pelätään, ettei sairausloman ajalta saa palkkaa ja sekin saattaa olla syy, etteivät he halua testeihin.

Huoli on herännyt hygieniaoloista

Työntekijä kertoo, että työt jatkuvat normaalisti työmaalla. Hän on huolissaan työmaan hygieniaoloista.

Työntekijä kertoo myös, että työmaan WC-tiloissa on kaappeja, missä voi vaihtaa vaatteita.

– On todettu, että virus voi ulosteenkin kautta levitä. Kyllä tämä korona-asia tympii, kun itse olen kuitenkin toistaiseksi pysytellyt erossa tuosta tartunnasta, enkä halua sitä saada.

Konserni vahvistaa HUS:n tehneen massatestauksen työmaalla

– Meillä oli perjantaina HUS:n kanssa käytyjen keskustelujen tiimoilta massatestaus, johon saimme HUS:sta väkeä testaamaan. Tähän mennessä todettuja tartuntoja on 30. Toinen mokoma on asetettu karanteeniin.

– Prosessi on siis vielä kesken, mutta meillä on hyvä yhteistyö, Törrönen sanoo.

– Negatiivisten tulosten perään kyselyssä on se haaste, että meillä ei lähtökohtaisesti ole roolia olla siinä poliisina. Tämän vuoksi juuri tarvitsemme viranomaisia, jotka testejä tekevät ja tulosten perusteella asettavat henkilöstöä joko karanteeniin tai sairastamaan kotiin.

Konsernin mukaan hygieniasta on huolehdittu

Törrösen mukaan työmailla on otettu huomioon suositukset ja rajoitukset. Myös hygieniasta on hänen mukaansa huolehdittu.

– Hotelli Mestarin työmaalla on neuvoteltu aliurakoitsijoiden kanssa maskisuosituksesta. Siellä noudatetaan yhteistä sääntöä, jonka mukaan maskit pidetään päässä.

– Kyseisellä työmaalla – siellä jos missä – on panostettu hygieniaan. Se oli meillä luupissa jo kesällä, kun siellä todettiin koronan tartuntarypäs.

– Siellä on muun muassa kaikki tauot porrastettu jo viime kesästä alkaen. Jokaiselle työntekijälle on rakennettu oma ruokailuloossi, jossa on väliseinä.