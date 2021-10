Yrittäjät turhautuvat ulkomaisen työvoiman hitaaseen rekrytointiin "Hitsaria odoteltiin puoli vuotta"

Liperissä toimiva metallialan yritys on löytänyt työntekijöitä Puolasta ja Ukrainasta. Mutta hätäisen hommaa ulkomailta palkkaaminen ei ole. Urakka-aikatauluja ja tarjouksia heidän varaansa ei voi laskea. Haaste on kasvanut hyvässä suhdannetilanteessa.

– Hankittiin työluvat ja kaikki paperit laitettiin kuntoon, sitten jouduttiin puoli vuotta odottamaan, että saatiin hitsari töihin. Se on raskasta ja rasittavaa työtä, Räsänen huokaa.

Räsänen palkkaisi heti viisi uutta työntekijää. Tarjolla on hitsauksen lisäksi teräksien sahaamista, reikien tekoa, poraamista ja asettelua.

– On ollut myös vuokrafirmoista työmiehiä, mutta sieltäkään ei saa enää kunnollisia.

Tarvitaan lehmän hermot

– Se on hidasta. Nopeasti ei tapahdu mitään. Jos tarve on heti, menee kuukausia ennen kuin saa miehiä. Sitten kiire on jo ohi. Etukäteen ei saa varata ketään, Räsänen luettelee haasteita.