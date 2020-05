"Onko terveydenhuollon työntekijä moderni orja?" – uupunut lääkäri avautuu mielivaltaiselta tuntuvasta loma- ja työtilanteesta

Kevät toi pandemian ja muutoksia työelämään. Terveydenhuoltoalalla työskenteleville poikkeustila ja siihen liittyvä lainsäädäntö ovat antaneet työnantajalle paljon enemmän valtaa kuin normaaliolosuhteissa. Työtehtäviä on saanut muuttaa, työpistettä siirtää, työaikaa muuttaa ja lomia perua. Nämä kaikki ovat pandemian vuoksi tärkeitä asioita ja tavoitteena on ollut taata terveydenhuollon riittävä toiminta. Pandemian alkuvaiheessa ei todellakaan mietitty kesälomia, vaan jännitettiin, miten pandemia etenee ja kuinka paljon potilaita olisi hoidettavana. Jännitettiin myös oman ja läheisten terveyden puolesta. Yksikössämme ei ole ollut ainuttakaan koronapositiivista. On ollut muutama epäilty, mutta ne ovat jääneet negatiiviseksi. Tästä huolimatta työtehtäviä ja työaikoja on muuteltu useampaan kertaan ja lomia on siirretty. Nyt kevät alkaa lähestyä loppuaan ja kesäloma-aika on edessä. Koululaistemme kesälomat ovat alkamassa. Lapsiperheessä lomakausi suunnitellaan hyvissä ajoin huomioiden vanhempien lomat, isovanhempien mahdollisuudet hoitaa lapsia ja kesäleirien ajankohdat. Vielä toissa viikolla emme tienneet kuinka kesäloma järjestyy; järjestetäänkö leirejä, missä muodossa ja mahtuvatko lapsemme leireille. Lasten hoito on aiheuttanut päänvaivaa, koska isovanhempia on kehotettu välttämään lastenlastensa tapaamisia. Lisäksi lomasuunnitelmat, mökkivaraukset ja muu irtiottoarjesta vaativat suunnitelmia. Tilanteen pitkittyessä yksikkömme työntekijöiden keskuudessa alkaa esiintyä väsymystä ja kesälomia todella odotellaan. Vuosiloma on tarkoitettu akkujen lataamiseen. Yksikössämme on edelleen ohjeena, että lomia saa hakea vasta viikkoa niitä ennen ja meidän pitää huomioida lomallamme, että se voidaan keskeyttää. Asia on ymmärrettävä tilanteessa, jossa on todellinen työvoimapula pandemian vuoksi. Mutta mitä todellisuus on? Mikä on sellainen syy, että loma perutaan? Onko lomalle lähdettävä siten, että hetkellä millä hyvänsä puhelin voi soida? Koko kevään on saanut vaihdella työnkuvia, on lisätty työvuoroja lyhyillä, jopa alle viikon varoitusajoilla, ja tätä voi kestää jopa vuoden parin ajan. Tehdäänkö nyt varmuuden vuoksi muutoksia sellaisissa paikoissa, joissa niitä ei tarvitse tehdä? Onko terveydenhuollon työntekijä pandemian varjoissa moderni orja?