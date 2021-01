Rakennusala myöntää ulkomaisten työntekijöiden koronavaaran: "Palkka motivoi sairaana töihin" – MTV vieraili työmaalla, jossa kasvomaski voi aiheuttaa turvallisuusriskin

SIltasairaalan työmaalla työskentelee arkisin yli 450 työntekijää. Se on yksi pääkaupunkiseudun isoista rakennustyömaista. Työvoimasta noin kolmasosa tulee ulkomailta. Suuri osa saapuu Baltian maista, joissa vallitseva koronatilanne on varsin erilainen kuin Suomessa.

Rakennusliitto pitää asiaa esillä

– On tylyä sanoa, mutta mielestäni kotoperäinen työvoima huolehtii suojauksista paremmin kuin ulkomaalainen. Siinä on myös aina melkoinen vaara, kun tullaan maista, jossa koronatilanne on lähtenyt käsistä. Riski on melkoinen. Avoimet satamat ja rakennustyöpaikat tuottavat täten varsinaisen koronalingon.