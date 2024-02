Rakennusalan synkät uutiset jatkuvat: Lehto Groupin kolme tytäryhtiötä konkurssiin, kaksi kohdetta kesken

Tytäryhtiöiden konkurssien taustalla on osin rakennusalan kehno tilanne. Lehdolla on kuitenkin ollut jo aiemmin vaikeuksia, jotka liittyvät konsernin nopeaan kasvuun ja riskien hallintaan.

– Ennen kaikkea kasvu oli liian iso siihen nähden, miten oli resursseja ja kompetenssia tiettyihin liiketoimintoihin. Siinä olivat ne suurimmat syyt, joita on sitten lähdetty heti korjaamaan, konsernin toimitusjohtaja Juuso Hietanen kertoo STT:lle.

Suurin osa liikevaihdosta

Ne ovat muodostaneet myös suurimman osan konsernin liikevaihdosta. Työntekijöitä niillä on Hietasen mukaan 214.

– Keskeneräisiä projekteja on tällä hetkellä hyvin vähän. Vain yksi Oulussa ja yksi Helsingissä, Hietanen jatkaa.

Molemmat keskeneräiset projekti ovat asuinkerrostaloja. Hietanen kertoo, että muut projektit ovat jo valmistuneet tai niiden jatkumisesta eri tavalla on sovittu asiakkaiden kanssa jo aikaisemmin.

– Kaikkien etujen mukaista on yleensä, että ne jatkuvat mahdollisimman keskeytyksettä loppuun saakka, yleensä joko konkurssipesän kautta tai tilaajan nimissä.

Lehto Groupilla on yhteensä viisi tehdasta Oulaisissa, Iissä, Siikajoen Luohualla ja Hartolassa. Hietasen mukaan tällä hetkellä tehtaiden toiminnot on keskitetty Oulaisiin ja Hartolaan ja muut tehtaat on suljettu.