Porvoon unelmien uudiskohteesta tulikin vyyhti, joka pilasi monen elämän ja maineen – tästä sotkuisessa talousrikosvyyhdissä on kyse

– Olen hyvin skeptinen sen suhteen, että tämä päättyisi hyvin. Tämä tulee menemään oikeuteen, sanoo MTV Uutisten nimettömänä pysyttelevä lähde, joka on seurannut rakennushanketta läheltä.

Tällä hetkellä Porvoossa on useita talojen ”raunioita”, jotka ovat olleet 1,5 vuotta sään armoilla, odottamassa rakentajaansa – katso videolta, miltä rakennuksen näyttävät!

Nyt kaksi yhtiötä on ajettu konkurssiin, lukuisat ihmiset ovat edelleen vailla kotia ja MTV Uutisten tietojen mukaan ainakin yhtä yhtiötä epäillään useista rikosnimikkeistä aina keskusrikospoliisin (KRP) tasolla asti.

Monen maine on pirstaleina – kenties loppuelämäksi.

Kukaan ei ota vastuuta

Monisävyisen ja tapahtumarikkaan vyyhdin aikana on kyseenalaistettu niin rakennusyhtiöiden, pankin kuin pesänhoitajankin rehellisyyttä.

"Hankkeen piti olla sulka hattuun"

– Olimme sopineet jälkijättöisen maksumekanismin siihen. Haluttiin, että meille maksetaan lopuksi. Mutta rahoja ei ole näkynyt, Vatka kertaa ja lisää, että hanke on haitannut yhtiön liiketoimintaa yhteistyön päättymisen jälkeenkin.

"En tiennyt, itkeäkö vai nauraa"

– Kun ne on myyty ihan eri näköisenä, niin miten ihmeessä sä perustelet sen, että hei, tällainen tästä nyt tuli, hän jatkaa.

Tekohengitys ei auttanut

MTV Uutisten tietojen mukaan pääomasijoittaja Sentica Partners yritti korjata Siscon toimissa esiintyneitä virheitä huomattavalla rahasummalla – saatavia on yli 8 miljoonan edestä.

Vaikka Kattivaaran taloyhtiö näyttääkin suht valmiilta, asunnot eivät näytä siltä, millaisiksi Lauri Ylönen oli ne suunnitellut vuosia sitten. Lisäksi asunnoissa on havaittu lukuisia rakennusvirheitä ja -puutteita, joita ryhdytään kenties vielä tämän vuoden puolella korjaamaan.

Näin Permiso perustelee tuhoontuomittua kauppaa

Myös Permiso haettiin konkurssiin

Kyseessä on raha, jota yhtiö ei välttämättä saa koskaan takaisin.

– Kaupan jälkeen meitä on syytetty kaikesta, maine on mennyttä, Permisosta sanotaan.

"Kun Sisco myytiin, sen mukana myytiin iso hatullinen paskaa"

MTV Uutisten lähteen mukaan Siscolla on satojen tuhansien eurojen edestä maksamattomia alveja, valtava määrä verovelkaa, rakennusrahastot tyhjillään, huomattavan suuren rahamäärän edestä maksamattomia vesi- ja sähkölaskuja.

MTV Uutisten lähteen mukaan Kattivaara ei ole ainut kohde, jonka rahoituksen Sisco oli onnistunut töpeksimään: kohteita on arviolta 15.

Yle MOTin mukaan Siscon rakennushankkeissa on ollut valtavasti vikoja. MOTin mukaan ”yhtiö on jättänyt toistuvasti takuukorjaukset tekemättä, kadonnut paikalta ja jättänyt asukkaat pulaan”.

– Yritys kasvoi liian nopeasti ja sitten siellä alkoi pyöriä tyyppejä, jotka eivät ymmärrä hevon höttöstä siitä, mitä he tekevät. Valvonta petti totaalisesti, lähde sanoo.

KRP tutkii tapausta vielä vuosia

Yle MOTin mukaan Siscosta on ollut jo viime keväänä käynnissä laaja talousrikostutkinta. Maaliskuussa yhtiötä epäiltiin MOTin mukaan muun muassa törkeästä petoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä sekä törkeästä kavalluksesta.

– Sisco-konserniin liittyen on kirjattu rikosilmoituksia Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle ja Keskusrikospoliisiin. Asiassa tutkitaan niin sanottuja talousrikoksia ja esitutkinta on kesken. Tässä vaiheessa emme kommentoi tutkittavia rikosnimikkeitä tai epäiltyjä, KRP:stä viestitään MTV Uutisille.

MTV Uutisten tietojen mukaan Sisco on siirretty julkisselvitykseen, mikä tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että valtio haluaa selvittää asian perinpohjaisesti.

Tutkinnassa on ollut alusta alkaen KRP, ja tapauksen laaja tutkinta on vielä pahasti kesken. Selvitystyössä menee varmuudella pitkään, sillä tarkistettavia papereita on monta sataa.