Helsingin keskustassa huippupaikalla sijaitseva ravintola Toppa on hakeutunut konkurssiin.
Helsinkiläisravintola Toppa sulkee ovensa. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan ravintolan taustayhtiön konkurssihakemus on tullut vireille maanataina 22.9.
Ravintola Toppa on toiminut aivan Helsingin keskustassa, osoitteessa Kanavanranta 1. Toppa sijaitsee niin sanotun sokeripala-rakennuksen huipulla, joka tunnetaan Alvar Aallon ikonisena mestariteoksena.
Ravintola avautui alkuvuodesta 2024 ja ehti näin ollen olla auki noin 1,5 vuotta. Taloustietojen perusteella ravintolan tilikauden tulos oli viime vuonna 365 000 euroa tappiolla.
Lue myös: Ovensa sulkenut Michelin-ravintola tekee yllätyspaluun Helsingissä
IS: Ei riittävästi asiakkaita
Tommi Tuominen Toppa-ravintolassa kesällä 2024.MTV
Michelin-ravintoloitsijanakin tunnettu Tommi Tuominen kertoo Ilta-Sanomille ravintolan hakeutuneen konkurssiin heikon kysynnän vuoksi.
– Taustalla on markkinatilanne. Asiakkaita ei ole riittävästi ja liiketila on kallis, Tuominen sanoo Ilta-Sanomille.
Tuomisen mukaan ravintola sulkeutuu arvioilta kahden viikon päästä.
Toppa-ravintola tunnettiin muun muassa huomiota herättävän hintaisesta luksus-lihamukista.
Katso video: Testasimme Topan lihamukin vuonna 2024
7:57Millainen on lihamuki Lahdessa ja helsinkiläisessä huippuravintolassa?