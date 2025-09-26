Kylpylähotelli Järvisydän kertoo Facebook-julkaisussaan, että konkurssiasia on hoidettu vastapuolen kanssa.
– Toimintamme jatkuu täysin normaalisti ja kaikki palvelut ovat avoinna normaalien aikataulujen mukaisesti, julkaisussa kirjoitetaan.
Järvisydän oy:n toimitusjohtaja Markus Heiskanen kertoo tiedotteessa yrityksen maksaneen yksityishenkilön jättämään konkurssihakemukseen liittyvän velan.
Heiskasen mukaan kypylähotellin kaikki toiminnot jatkuvat keskeytyksettä.
Yllätyskäänne
Aikaisemmin perjantaina kerrottiin, kuinka Etelä-Savon Rantasalmella sijaitsevaa kylpylähotelli Järvisydäntä haetaan konkurssiin. Asia selvisi maksukyvyttömyysrekisteristä.
Konkurssia haki asianajotoimisto.
Vireilletulopäiväksi on merkitty perjantai 26. syyskuuta.
Kylpylä oli otsikoissa elokuussa, kun se jouduttiin sulkemaan kahdeksi viikoksi legionellabakteerin takia.
Keskisuomalainen uutisoi elokuussa, että Järvisydämeltä on haettu useampia velkoja Kymenlaakson käräjäoikeuden kautta.
