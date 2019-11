Yksi Suomen suurimmista rakentajista ahdingossa: Laskut myöhässä ja toimitusvaikeuksia – myös aliurakoitsijat reagoineet maksuviiveisiin

Suomen suurimpiin rakentajiin kuuluva Pallas Rakennus on kurjassa kunnossa. Sillä on useita rekisteröityjä maksuviiveitä, joten epäilyt sen kyvystä selviytyä ovat heränneet.

– Meillä on ollut heikkoja hetkiä ja taloudellisia ongelmia. Viime vuoden tappio sisältää merkittäviä alaskirjauksia aiemmilta tilikausilta, ja tänäkin vuonna tulos jää heikoksi”, summaa Pallas Rakennuksen toimitusjohtaja Jyrki Lautarinne.

Toimitusjohtaja torjuu konkurssihuhut

Ongelmia on, koska tilinpäätöksen perusteella konsernin omat pääomat olivat viime vuoden lopussa 7,6 miljoonaa euroa pakkasella. Neljä viikkoa sitten sen Etelä-Suomen-alue¬yhtiö raportoi kaupparekisteriin osakepääoman menettämisestä.

Lautarinne sanoo, että viime kuukausina kassavirta on vahvistunut ja uutta työkantaa on saatu lisää. Konkurssihuhut toimitusjohtaja torjuu.

– Fokus on kassavirrassa ja tulosparannuksessa. Tervehdytämme yrityksen, eikä periksi anneta.

Työt seisovat

Pallas Rakennus on ajautunut pahaan rakoon, sillä osa sen työmaista on ollut pysähdyksissä. Työt ovat seisoneet Järvenpäässä, Helsingissä ja Vantaalla, mutta kohteita käynnistetään uudelleen.

Pysähtyneitä työmaita ei enää ole, mutta vaikeudet Lautarinne myöntää. Alueyhtiöillä on ollut maksuhäiriömerkintöjä.

– Laskut ovat olleet myöhässä, sillä meillä on ollut ongelmamme rahoituksessa. Ne taas ovat johtaneet toimitusvaikeuksiin, ja aliurakoitsijat ovat reagoineet maksuviiveisiin.

Ikäväksi tilanteen on tehnyt se, etteivät maksujaan odottavat aliurakoitsijat ole aina ilmestyneet työmaille. Koska aliurakoitsijoilla on kädet täynnä töitä, niiden saatavuus on muutenkin tiukalla.