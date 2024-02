Rakennusalalla kaatuu nyt satoja yrityksiä vuodessa – syöksy uhkaa jatkua

Reilun vuoden aikana konkurssiin on mennyt lähes 700 rakennusalan yritystä.

Tämän vuoden alussa nurin on mennyt jo noin 60 rakennusalan yritystä, mikä kertoo asiantuntija-arvion mukaan jopa viime vuoden alkua synkemmästä vauhdista.

Rakennusalan ahdinko korostuu myös siinä, että alalla on kaatunut myös suuria yrityksiä. Suurten yritysten kaatuminen on harvnaisempaa kuin pienten.

– Rakennusalalle on tyyppilistä, että siellä on hyvin paljon pieniä yrityksiä, ja niitä menee lukumääräisesti eniten konkurssiin. Useimmiten suurten yritysten konkurssit ovat harvinaisia, mutta nyt niitäkin on nähty, Nors toteaa.