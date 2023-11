Rakennusalalle odotetaan lisää konkursseja – näin se näkyy Suomen taloudessa

– Meidän käsitys on se, että rakentamisen ennusteet on liian positiivisia, mukaan lukien valtiovarainministeriö. Tarkoittaa siis sitä, että jos meillä on väärä tilannekuva rakentamisesta, niin meillä on sitä kautta väärä tilannekuva koko taloudesta, sanoo pääekonomisti Jouni Vihmo Rakennusteollisuus RT:stä.