Omakotitalojen rakentaminen puolittunut: "Näin vähän ei ole rakennettu puoleen vuosisataan"

Omakotitalojen rakentaminen on vähentynyt selvästi kuluvan vuoden aikana. Pientaloteollisuus PTT arvioi, että omakotirakentamisessa uusien aloitusten määrä voi suunnilleen puolittua viime vuoteen verrattuna.

– Näin vähän ei ole rakennettu puolesen vuosisataan tai pidempäänkään aikaan. Tämä on ihan poikkeuksellinen tilanne, Rautiainen sanoo STT:lle.

Rautiaisen mukaan on kuitenkin yllättävää, että tämä vuosi on jatkunut näin heikkona.

– Ounastelin aiemmin, että keväällä oltaisiin suhdannepohjakohdassa, mutta nyt näyttää, että ehkäpä me olemme nyt siinä.

Rakentamisen hiljeneminen koskee yhtä lailla koko Suomea. Omakotitalorakentaminen on jo useamman vuoden ajan painottunut isoihin kaupunkeihin, niiden kehyskuntiin ja maakuntakeskuksiin.

– Oikeastaan kasvukeskusten osuus on vain lisääntynyt. Eniten rakennetaan Espooseen, Vantaalle, Ouluun, Helsinkiin ja Jyväskylään, Rautiainen kertoo.

Aloitusta harkitaan entistä tarkemmin

Luottamusta ovat viime aikoina nakertaneet ikävät uutiset talonvalmistajilta, kuten ison, perinteisen ja pitkään toimineen Jukkatalon ilmoitus konkurssista viime kuun lopulla. Pienemmistä talovalmistajista myös Evesan, Saagatalojen ja Aatelitalon toiminta on päättynyt konkurssiin vajaan puolentoista vuoden sisällä.

Omakotiliittoon on tullut joitakin yhteydenottoja talovalmistajien konkurssien tiimoilta. Toiminnanjohtaja Marju Silanderin mukaan mitään suurempaa yleistä huolestumista ei ole kuitenkaan havaittu rakentamista harkitsevien joukossa.

– Se on näkynyt koko vuoden siinä, että asiakkaat ovat liikkeellä ja tarjouksia tehdään, mutta päätöksiä tehdään hitaammin ja ne viipyvät.

Isoja sopeutusliikkeitä

Aika moni yritys on jo reagoinut alan konkurssien herättämään huoleen ja tiedottanut oma-aloitteisesti taloustilanteestaan. Rautiaisen mukaan esimerkiksi PTT:n jäsenyritykset ovat säästyneet isoilta tappioilta, jos Jukkataloa ei huomioida.

– Yritykset ovat pystyneet sopeuttamaan toimintaansa ja tehneet isoja sopeutusliikkeitä. On jouduttu vähentämään väkeä ja lomauttamaan.

– Vielä rakennusala lähtee nousuun, mutta nyt on poikkeuksellisen vaikea tilanne, Rautiainen sanoo.

Omakotiliitto taas on ehdottanut, että hallituksen tulisi valmistella uusi aravatukimalli pientalojen rakentamiseen ja remontoimiseen, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kohtuuhintaisiin ja -kokoisiin rakennuksiin sekä energiatehokkuusremontteihin.

Taloustilanteesta kannattaa kysyä

– Kun lähtee ostamaan ihan vaikka pientä remonttiakin taikka sitten isoa projektia, talopakettia, niin myyjäyritysten taloustilanteeseen perehtyminen on hyvin suositeltavaa, Silander sanoo.

– Ei kannata ujostella ollenkaan, koska yleensä kun ihmiset rakentavat omakotitaloa, niin se tapahtuu melkeinpä kerran elämässä. Se on niin iso investointi, Silander huomauttaa.

Kun sopimus on syntymässä, on paperit syytä käydä huolella läpi ja tarvittaessa kysyä, mitä epäselvä kohta tarkoittaa.

Työvoimaa saatavilla, toimitusajat lyhyitä

Molemmat haastateltavat vinkkaavat, että nyt olisi oikeastaan hyvä hetki rakentaa, jos oma taloustilanne vain sen sallii. He perustelevat näkemystä sillä, että tällä hetkellä talopakettien toimitusajat ovat lyhyitä ja rakennusluvan saa nopeasti. Myös ammattitaitoista työvoimaa on takavuosia paremmin saatavilla ja rakentamiskustannusten nousu on rauhoittunut.