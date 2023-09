Asuntorakentamisen lama voi kestää vuoteen 2025 – onko Suomessa rakennettu liikaa koteja?

– Uudet asunnot on rakennettu pääosin maan eteläosiin, minne ihmiset muuttavat. Kuplaa on sen sijaan ollut sijoittajabisneksessä. Asuntoja on rakennettu paljon sijoituskäyttöön, suurella velkavivulla. Tuo kupla on nyt puhjennut, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen nokkamies linjaa.