Näillä kolmella tavalla asuntorakentamisen hyytyminen vaikuttaa Suomeen

Viimeksi näin jyrkkä pudotus uusissa asuntohankkeissa on Vihmon mukaan ollut vuosien 2008–2009 finanssikriisin aikaan. Nykytilanne on yrityksille vaikea.

1. Työttömien ja lomautettujen määrä kasvaa

Vaikka uusien asuntojen rakentaminen on hidastunut huomattavasti, on rakennusalan työllisyys pysynyt työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Liisa Larjan mukaan vielä vakaana. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä on kuitenkin kasvanut.