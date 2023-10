Miljoonaluokan yritysten konkurssit yleistyneet rajusti: "Menetämme niiden mukana tuhansia työpaikkoja"

Asiakastiedon tilastot kertovat, että syyskuun loppuun mennessä konkurssiin on asetettu viime vuoteen verrattuna lähes 50 prosenttia enemmän sellaisia yrityksiä, joiden liikevaihto oli viimeisellä raportoidulla tilikaudella vähintään miljoona euroa.

Asiakastiedon tuoteomistajan Jaakko Norsin mukaan vuosi on ollut ylipäätään vaikea, mutta hän pitää erityisen huolestuttavana sitä, että Suomen mittakaavassa suurten yritysten konkurssit yleistyvät.

Haasteita muuallakin kuin rakennusalalla

– Rakennusalan paino on Suomessa suuri, mutta on tärkeää huomata, että suuria haasteita on muillakin aloilla. Ostovoiman heikentyminen yhdessä inflaation kanssa kurittavat kaikkia sellaisia palveluita, joiden kuluttaminen ei ole aivan välttämätöntä. Tämä lienee taustalla myös taide- ja viihdealan konkursseissa, jotka ovat lisääntyneet kaikkein eniten, sanoo Nors.