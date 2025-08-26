Rajun selkäsaunan saanut raskaansarjan ex-mestari teki ratkaisunsa – "Kiitos kaikille"

Rajun tyrmäystappion Moses Itaumalle kärsinyt Dillian Whyte on kertonut jatkoaikeistaan.

Itauma takoi Whyten keskeytyskuntoon, kun Saudi-Arabian Riadissa käydyn ottelun ensimmäistä erää oli isketty vajaat kaksi minuuttia. Aikanaan WBC-liiton väliaikaisen mestarin titteliä hallussaan pitänyt Whyte kaatui rajun lyöntimyllyn päätteeksi lähes suorilta jaloilta kanveesiin ja kehätuomari keskeytti ottelun.

Reilu viikko tyrmäyksen jälkeen Whyte raotti tulevaisuuden suunnitelmiaan. 37-vuotias ottelija ei suinkaan ole ripustamassa hanskojaan naulaan.

– Minun tarinani ei pääty tähän, Whyte sanoi Sky Sportsin mukaan.

– Hävisin tämän ottelun, mutta en ole menettänyt sisäistä paloani.

Viime ajat ovat olleet vaikeita Whytelle.

Vuonna 2017 yksimielisen pistevoiton Robert Heleniuksesta iskenyt britti oli uransa huipulla, kun hän nousi vuonna 2022 WBC-liiton MM-otteluun Tyson Furya vastaan valloitettuaan liiton väliaikaisen mestarin tittelin Aleksandr Povetkinila. Fury oli kuitenkin liian kova pala, ja ottelu päättyi kuudennen erän tyrmäykseen.

Vuoden 2023 elokuussa Whyten oli määrä kohdata Anthony Joshua huippuottelussa Lontoossa, mutta hän jäi kiinni dopingtestissä. Tutkinnan jälkeen Whyte sai otteluoikeutensa takaisin, kun hän onnistui vakuuttamaan tutkijoille, että oli saanut kiellettyä ainetta elimistöönsä saastuneesta lisäravinteesta.

Palattuaan kehään Whyte iski viime vuonna voitot parhaat päivänsä nähneistä Christian Hammerista ja Ebenezer Tettehistä.

Whyten oli määrä kohdata Joe Joyce huhtikuun kovatasoisessa ottelussa, mutta hän joutui vetäytymään käsivamman vuoksi. Reilun viikon takainen Itauman tarjoilema tyrmäys oli miehen uran neljäs.

– Kiitos kaikille, jotka olette seisseet rinnallani ylä- ja alamäissä, Whyte sanoi.

– Minä palaan vielä.