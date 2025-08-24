Raskaansarjan ihmetyrmääjä hämmästyttää – painosti maailmanmestaria jo 16-vuotiaana: "Ei toista samanlaista"

Moses Itauma, 20, on nyrkkeilyn raskaansarjan suuri tulevaisuuden lupaus. Vaikeista lähtökohdista ponnistava, hurjan lyöntivoiman omaava tyrmäyskone lähestyy MM-ottelua, mutta suomalaisasiantuntija Pekka Mäki toivoo nuorukaisen malttavan mielensä.

– Pirteä, tehokas kaveri. Ei mene kehään oleilemaan. Tykkää lyödä. Ihan viihdyttävä nyrkkeilijä.

Näin kuvailee suomalainen nyrkkeilyvaikuttaja Pekka Mäki 20-vuotiasta raskaansarjan komeettaa Moses Itaumaa.

Itauma on nuoresta iästään huolimatta juuri tällä hetkellä raskaansarjan puhutuimpiä nimiä. Tai juuri sen takia.

Viime lauantaina nuori britti-iskijä tyrmäsi kokeneen ja meritoituneen maanmiehensä Dillian Whyten rajun moukaroinnin päätteeksi Saudi-Arabian Riadissa. Vajaat kaksi minuuttia kestänyt näytös nosti odotukset kattoon.

Ei vähiten Itaumalla itsellään.

– Mitä seuraavaksi? Ottelen ketä tahansa vastaan, Itauma sanoi ottelun jälkeisessä kehähaastattelussa DAZN:lle.

– (Yleisö) sanoo Usyk (raskaansarjan kiistaton mestari Oleksandr Usyk). Tiimini sanoo, että he haluavat minun saavan lisää kokemusta. Mitä vain voi tapahtua.

Itauman tammikuussa 2023 alkanut ammattilaisura on edennyt satumaisesti. Nuori britti on iskenyt 13 voittoa ilman tappioita. Voitoista 11 on tullut tyrmäyksellä.

Huomionarvoista tyrmäyksissä on, että suurin osa, peräti kahdeksan niistä on tullut ensimmäisessä erässä.

Itauma on tehnyt vaikutuksen lyöntivoimallaan.

– Nuori, nälkäinen ja ilmeisen nopea ja kovaiskuinen. Joskin pitää vielä sanoa, että vastustajien taso ei ole ollut ihan sitä maailman kärkeä, Mäki listaa.

Moses Itauman voiman sai viimeksi tuta Dillian Whyte. Tuomari keskeytti ottelun kahden minuutin kohdalla Itauman lyötyä vastustajansa rajusti kanveesiin.2025 Getty Images

Kotimaa vaihtui nuorena

Moses Itauma syntyi vuonna 2005 slovakialaisessa Kezmarokin pikkukaupungissa slovakialaisen äidin ja nigerialaisen isän kolmantena lapsena. Perhe muutti Englantiin, kun Itauma oli vielä lapsi.

Itauma kertoi vuonna 2023, että perhe kohtasi hänen lapsuudessaan Slovakiassa paljon rasismia.

– Veljeni Samuel, joka on minua tummempi, suljettiin tuntikausiksi kaappiin. Lapset sanoivat, etteivät leikkisi hänen kanssaan, koska hän on musta. Hän tuli joka päivä itkien kotiin, joten äitini sai siitä tarpeekseen.

Vaikka Slovakia jäi taakse ikävissä merkeissä, on Itauma sanonut olevansa ylpeä juuristaan.

– Se on osa identiteettiäni. En vaihtaisi sitä pois, mutta meitä ei kohdeltu samalla tavalla kuin kaikkia muita, Itauma sanoi.

– Minusta olen saanut parhaat ominaisuudet molemmista maailmoista. Slovakialaisen kovuuden, asenteen, ja olen fyysisesti vahva nigerialaiselta puoleltani.

Perhe asettui Chathamin kaupunkiin Englannin Kentissä, jossa perheen pojat menivät kouluun, joka oli tunnettu useista lahjakkaista nyrkkeilijöistään. Isoveljensä Karolin innostamana Moseskin päätyi nyrkkelilysalille.

Rakkaus lajiin ei syttynyt ensi yrittämällä. Itauma palasi pian jalkapallon pariin.

– Mutta kyllästyin jalkapalloon nopeasti ja menin takaisin salille, enkä ole poistunut sen jälkeen. Olin yhdeksänvuotias.

Slovakiassa syntynyt Moses Itauma muutti lapsena perheesä kanssa Englantiin./All Over Press

Maailmanmestarin kanssa kehään

Kun lajivalinta oli tehty, Itauma kehittyi nopeasti. Hän otteli ensimmäisen kerran amatöörinä 12-vuotiaana vuonna 2017 ja voitti samana vuonna Ison-Britannian koululaisten mestaruuden. Seuraavana vuonna sama toistui koululaisten Euroopan mestaruuskilpailuissa.

Vuonna 2019 Itauma voitti nuorten Euroopan mestaruuden, mutta seuraavana vuonna koronaviruspandemia pysäytti kaiken.

Kun kaikki suljettiin, sparraaminen, ottelunomainen harjoittelu sallittiin vain ammattilaisille. Amatööreiltä sparraaminen oli kielletty viruksen leviämisen pelossa.

Tulloin 15-vuotias Itauma ei jäänyt toimettomaksi, vaan alkoi etsiä ammattilaisia sparrauskumppanikseen. Sparriseuraa löytyi kovimmalta mahdolliselta tasolta. Alemman raskaansarjan maailmanmestari Lawrence Okolie on kertonut nuoren Itauman olleen kovin sparrivastustajansa.

Ylistäviä arvioita on antanut myös samalla salilla harjoitellut, urallaan 16 voittoa ja kaksi tappiota otellut Anthony Fowler. Ensin nuoren Itauman näkeminen salilla hämmensi.

– Tulin salille ja siellä poika v***n koulupuvussaan. Ajattelin, että hän on eksyksissä, Fowler on muistellut.

Itauma kertoi Fowlerille tulleensa sparraamaan. Kuultuaan, että tuolloin 16-vuotias poika oli tulossa Okolien sparrivastukseksi, Fowler hämmästyi.

– Ajattelin, että voi helvetti. Siunausta, kaveri. Lawrence osaa lyödä kovaa, hän on iso ja vahva kaveri. Hän on massiivinen.

Ennakkoluulot haihtuivat nopeasti.

– Poika vain painoi eteenpäin koko sparrin ajan ja jakeli iskuja. Luulen, että hän löi ilmat pihalle Lawrencelta vasemmallaan.

Itauman nyrkkien kovuuden saivat kokea myös hänen vastustajansa jo amatöörikehissä. Vuonna 2022 hän teki historiaa voittamalla nuorten Euroopan mestaruuden ei ainoastaan lyömällä kaikki vastustajansa keskeytyskuntoon, vaan tekemällä sen jokaisessa ottelussa ensimmäisessä erässä.

Samana vuonna Itauman amatööriura huipentui nuorten maailmanmestaruuteen.

17-vuotiaana Itauma teki kovan päätöksen ja päätti jättää amatöörikehät taakseen. Samalla se tarkoitti sitä, ettei hän päässyt yrittämään menestystä Pariisin olympiakehään.

– En tiedä, miten sanoisin tämän ilman että todella sanon sen, mutta perheeni tarvitsi sitä, että siirryin ammattilaiseksi, Itauma on kuvaillut päätöstään.

– En tullut etuoikeutetuista oloista. Minä ja veljeni söimme majoneesiä ja riisiä päivälliseksi. Monesti kysyimme, mitä meillä olisi illalliseksi, eikä ollut mitään syötävää. Sanoimme vain: "Ok, nukumme päivälliseksi."

Loppuvuodesta 2022 Itauma teki sopimuksen kuuluisan promoottorin Frank Warrenin kanssa. Amatööriuran saldo oli puhdas, 22 voittoa, ei tappioita.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Moses Itauman hurja lyöntivoima on tuottanut toistaiseksi 11 tyrmäysvoittoa. Suurin osa tyrmäyksistä on tullut ensimmäisessä erässä.Credit: PA Images / Alamy Stock Photo

Hurja tyrmäyskone

Moses Itauman uran ensimmäinen ammattilaisottelu raskaassasarjassa päättyi ennen kuin se ehti kunnolla edes alkaa.

Tuolloin 18-vuotias lupaus tyrmäsi tshekki-iskijä Marcel Boden 23 sekunnissa tammikuussa 2023. Kahta kuukautta myöhemmin argentiinalainen Ramon Alberto Ibarra kesti Itauman kanssa 35 sekuntia.

Tyrmäykset, etenkin aikaiset tyrmäykset tuovat nyrkkeilijälle nimeä. Areenat alkoivat kasvaa.

Jo syyskuussa promoottorilegenda Warren järjesti suojattinsa ottelemaan Lontoon Wembleylle nyrkkeilyiltaan, jonka pääotteluna oli Joe Joycen ja Zhilei Zhangin raskaansarjan koitos. Itauma käytti näyteikkunansa ja tyrmäsi belgialaisen Amine Boucettan puolessatoista minuutissa.

Tuosta eteenpäin Itauma alkoi olla vakituinen näky huippuiltojen ottelukortilla.

– Hyvän promoottorin Frank Warrenin avustuksella hän on päässyt hyviin otteluihin. Raskaansarjan ottelut ovat kalliita järjestää, Pekka Mäki sanoo.

Toukokuussa 2024 Oleksandr Usyk ja Tyson Fury ottelivat raskaansarjan kiistattoman mestarin tittelistä Riadin Kingdom Arenalla. Paikalla oli myös 19-vuotias Itauma. Tyrmäyshanska heilui tällä kertaa saksalaiselle Ilja Mezenceville toisessa erässä.

Itauman vastukset alkoivat muuttua nimekkäämmiksi.

Yrittämässä ovat käyneet Wladimir Klitshkolle MM-ottelussa hävinnyt Marius Wach, kroatialaistähti Filip Hrgovicin haastanut, mutta tälle hävinnyt Demsey McKean ja vain kerran ennen Itauma-ottelua hävinnyt Mike Balogun, jotka kaikki kokivat saman kohtalon: tyrmäyksen aikaisessa vaiheessa ottelua.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Pikatyrmäyksillä menestystä niittänyt Moses Itauma on vielä suhteellisen testaamaton, sanoo Pekka Mäki.Credit: PA Images / Alamy Stock Photo

Robert Heleniuksen tapaan

Viimeisimpänä nöyrtynyt Dillian Whyte oli Itauman toistaiseksi nimekkäin vastus.

Monia kovia päänahkoja ottanut Whyte voitti vuonna 2021 Aleksandr Povetkinin ottelussa, jossa panoksena oli WBC-liiton väliaikaisen mestarin titteli. Whyte hävisi vyönsä vuotta myöhemmin Tyson Furylle.

Mäki näkee, että Itauman uraa on rakennettu vanhojen tähtien nimillä.

– Itauma on vähän samassa asemassa kuin Robert Helenius aikanaan. Vähän samalla tavalla rakennettiin Heleniuksen uraa joskus, kun hän aloitti. Hän voitti sellaisia vanhoja maailmanmestareita. Siinä tehdään tutummaksi nimeä ihmisille.

Itauman seuraava askel mietitään varmasti taas tarkkaan.

Kansan, ja joidenkin asiantuntijoidenkin vaatimaa Usyk-ottelua tuskin nähdään. Ainakaan Mäki ei pidä ottelua vielä ajankohtaisena.

– Aika paljon vielä ennen semmoista ottelua olisi kaadettavana, että ansaitsisi sellaisen sauman.

Eikä Itauman Mäen mielestä kannattaisi Usyk-otteluun vielä lähteäkään.

Pikatyrmäyksillä vastustajiaan niittäneellä britillä on vielä varsin pieni määrä ammattilaiseriä vyöllään. Mäki peräänkuuluttaa suurlupaukselle lisää rutiinia ennen todellisia koitoksia. Yleensä raskassarjalaisissa on järkeä sellainen maltti, Mäki sanoo.

– Hän on suhteellisen testaamaton vielä. Miten hän reagoi, kun häntä lyödään, kun tulee samanlainen tai kovempi pommittaja vastaan? Mäki pohtii.

– Lähinnä tarkoitan sitä, että minkälainen hänen leukansa oikeasti on, kun ruvetaan oikein kunnolla lyömään. Nyt hän on pystynyt tuollaisella aggressiivisella ja nopealla, yliaggressivisellakin ottelutyylillä yllättämään aika paljon kavereita.

Itauman taustajoukot ovat juurruttaneet saman ajautuksen nyrkkikomeetan päähän. Itauma puhuu itsestään suurella itsevarmuudella, mutta tiedostaa vielä vajavaisuutensa.

– Jos puhutaan nyrkkeilyälystäni, siitä, mitä teen kehässä, tunnen olevani maailman paras. Mutta en ole vielä osoittanut pystyväni ottelemaan myöhemmissä erissä ja siinä minun täytyy vielä osoittaa kykyni, Itauma pohti toukokuussa.

– Etsimme otteluita, joissa pääsisin myöhempiin eriin, koska jos menen kehään Usykin kanssa, tunnen olevani häntä taitavampi, mutta hän voisi voittaa minut myöhemmissä erissä, koska en ole koskaan ollut sellaisessa ottelussa. Tänä vuonna tähtäimessä on saada enemmän eriä.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Moses Itauman valmentaja Ben Davison sanoo, ettei ammattinyrkkeilyssä ole toista samanlaista iskijää.Credit: PA Images / Alamy Stock Photo

Kohti mestaruusottelua

Joka tapauksessa Itauma etenee vääjäämättömästi kohti mestaruusottelua. Usykia tai jotain toista tähteä vastaan.

– Pikkuhiljaa hän on menossa sinne. Ei hän kovin monen matsin päässä ole tuollaisesta isommasta ottelusta, Mäki näkee.

Itauman taustajoukkojen usko suojattiinsa on horjumaton. Promoottori Warren jakoi suojatistaan ylistäviä lausuntoja Whyte-ottelun jälkeen.

– Se, miten hän hoiti homman, hänen temperamenttinsa, hänen kontrollinsa ja tyyneytensä. Hän ottelee paremmin kuin muut parhaassa iässään ja hän on vasta 20-vuotias, Warren ihasteli.

Valmentaja Ben Davison luotasi ottelun jälkeen jo Itauman Usyk-näkymiä. Davisonin mukaan saudiarabialainen ottelujärjestäjä Turki Alasikh haluaisi nuorukaisen seuraavaksi otteluun kiistattoman maailmanmestarin asemasta.

– Siinä ei olisi kysymys rahasta. Moses saisi mahdollisuuden otella kenties aikamme parasta raskassarjalaista vastaan.

Davisonin mukaan ukrainalaismestari Usyk joutuisi täysin uudenlaisen haasteen eteen.

– Usyk ei ole ollut kehässä Mosesin kaltaisen ottelijan kanssa, koska ei ole ollut toista samanlaista. Sellaista, joka on yhtä älykäs kuin kuka tahansa missä tahansa painoluokassa. Sellaista, joka on ketterä, nopea ja lyö yhtä kovaa, Davison sanoi.

– Jos hän (Itauma) keskittyy työntekoon, hänellä on potentiaalia nousta yhdeksi kaikkien aikojen parhaista raskaansarjan nyrkkeilijöistä.

Lähteet: Ring Magazine, Ring Magazine, BBC, BBC, Talksport, Boxing247.