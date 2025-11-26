Suomen Vilma Kuusikko varmisti keskiviikkona vähintään pronssimitalin alle 23-vuotiaiden nuorten EM-kisoissa Unkarin Budapestissa.
Viipurin Nyrkkeilijöitä edustava Kuusikko kukisti 70 kilon sarjan puolivälierässä unkarilaisen Nora Komjathin kaikin tuomariäänin.
Kuusikko pääsi puolivälieriin ilman ottelua avauskierroksella. Välierässä perjantaina Kuusikko kohtaa Puolan Barbara Marcinkowskan. Ottelun voittaja jatkaa lauantaina oteltavaan EM-loppuotteluun.
Keskiviikkona otteli myös 54-kiloisten Teresa Mäkinen. Hän taipui 0–5-tappioon kreikkalaista Antonia Giannakopoulouta vastaan.