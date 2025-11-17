Nyrkkeilyn raskaansarjan huippuottelija Anthony Joshua kohtaa Youtubesta tähteyteen ponnistaneen ja tätä nykyä nyrkkeilykehässä uraansa luovan Jake Paulin ammattilaisottelussa.

Matchroom Boxing vahvisti ottelun maanantaina. Joshua ja Paul iskevät yhteen 19. joulukuuta Miamissa.

Ottelu on jo etukäteen kerännyt rajua kritiikkiä osakseen nyrkkeilijöiden rajun tasoeron takia.

– Se on absurdia. Joshua on aito raskaansarjan maailmanmestari. Paul voi loukkaantua tässä vakavasti. Tämä on juuri sitä, mikä nyrkkeilyssä on tällä hetkellä pielessä. Tämä on rahastusta. Jos tämä on kunnon ottelu, eikä näytösottelu, Jake Paul tuhotaan, Talksportin Simon Jordan toteaa.

Tuleva ottelu on 13 ammattilaisottelua tähän mennessä nyrkkeilleelle Paulille kvoin tähän asti. 28-vuotias Paul on voittanut 12 ottelua ja hävinnyt vain Tommy Furylle. Hän on kohdannut kehässä muun muassa entiset UFC-tähdet Nate Diazin ja Anderson Silvan sekä entisen raskaansarjan maailmanmestarin Mike Tysonin.

36-vuotiaan Joshuan ura on ollut viime vuosina laskusuunnassa. Raskaansarjan entinen maailmanmestari hävisi WBA-, IBF- ja WBO-liittojen mestaruusvyönsä Oleksandr Usykille vuonna 2021.

Viime vuoden syyskuussa Joshua hävisi IBF-liiton MM-titteliottelussa tyrmäyksellä.