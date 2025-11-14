Nyrkkeilyn WBO-liiton raskaansarjan entinen maailmanmestari Joseph Parker on antanut kokaiinia sisältäneen dopingtestin, uutisoi muun muassa The Sun.
Parker, 33, antoi näytteen 25. lokakuuta, kun hän taipui 11. erän tyrmäystappiossa Fabio Wardleylle. Nyrkkeilymedia Ring Magazinen saamien tietojen mukaan Parkerin leiri on ällistynyt löydöksistä.
Jos käry vahvistuu B-näytteen myötä, uusiseelantilaisiskijää uhkaa jopa kahden vuoden kilpailukielto.
Parker on voittanut urallaan 36 ottelua ja hävinnyt neljästi. WBO:n maailmanmestarin titteliä hän hallitsi vuosina 2016–2018.