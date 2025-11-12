Uransa lopettaneen huippunyrkkeilijän Robert Heleniuksen tulot ovat laskeneet tasaisesti viime aikoina. Ansiotulojen puolella vuosi 2024 toi tähän pienen poikkeuksen, mutta suomalaistornin yrityksen luvut ovat romahtaneet.
Heleniuksen, 41, ansiotulot vuonna 2024 olivat 101 879 euroa. Mätkyjä hän sai 19 795 euroa.
Vuotta aiemmin lukema oli vain reilut 28 000 euroa ja vuonna 2022 tienestejä tuli noin 357 000 euron verran peräti 115 000 euron mätkyillä.
Helenius otteli vuonna 2022 ison matsin Deontay Wilderia vastaan New Yorkissa. Elokuussa 2023 hän kohtasi toisen ex-maailmanmestarin Anthony Joshuan Lontoossa. Tappion jälkeen Helenius