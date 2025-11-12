Juuri nyt Avaa

Helenius otteli vuonna 2022 ison matsin Deontay Wilderia vastaan New Yorkissa. Elokuussa 2023 hän kohtasi toisen ex-maailmanmestarin Anthony Joshuan Lontoossa. Tappion jälkeen Helenius

Vuotta aiemmin lukema oli vain reilut 28 000 euroa ja vuonna 2022 tienestejä tuli noin 357 000 euron verran peräti 115 000 euron mätkyillä.

Heleniuksen, 41, ansiotulot vuonna 2024 olivat 101 879 euroa. Mätkyjä hän sai 19 795 euroa.

jäi kiinni dopingista

, mitä seurasi

. Helenius ilmoitti uransa päättymisestä

kaksi kuukautta sitten.

Yrityksen luvut syöksyssä

Heleniuksella on myös yritys nimeltä Nordic Nightmare Ab, jossa hän on itse hallituksen puheenjohtaja. Yrityksen talousluvut ovat jyrkässä laskussa.

Vielä joulukuussa 2022 julkaistulla tilikaudella se teki 414 000 euroa voittoa reilun miljoonan liikevaihdolla. Vuotta myöhemmin voitot olivat 202 000 ja liikevaihto 699 000 euroa.

Nyrkkeilyuransa jälkeen Helenius on toiminut järjestyksenvalvojana ja valmentajana. Hän on myös kunnallispoliitikko Sipoossa.