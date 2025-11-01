Pihla Kaivo-oja on hylätty nyrkkeilyn Tammer-turnauksessa Tampereella.
Pihla Kaivo-ojan oli määrä nyrkkeillä lauantai-iltana perinteikkäässä Tammer-turnauksessa 51-kiloisten sarjassa Laura Myllymäkeä vastaan. Kaivo-oja ei kuitenkaan päässyt vaadittuun painoon, minkä vuoksi hänet on hylätty.
– Painonhallinta epäonnistui. Urheilu on joskus tällaista, Kaivo-oja kommentoi Tammer-turnauksen tiedotteen mukaan harmistuneena.
Kaivo-ojan hylkäämisen myötä Myllymäki etenee finaaliin. Hän kohtaa siinä huomenna Ranskan Mayssoun Bouregan.
Kaivo-ojan syksy on ollut pettymyksellinen. Häneltä jäivät aiemmin Liverpoolin MM-kisat väliin, koska hän ei ehtinyt toipua vatsataudista.
Pariisin olympialaisissa 2024 Kaivo-oja nyrkkeili 50-kiloisten sarjassa viidenneksi.