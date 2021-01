"Vapaaehtoisiin testeihin hakeutujia arviolta muutama sata" – Ruotsin vastaisen rajan ylittäjiä päivittäin jopa 10 000

– Tietenkin Ruotsin puolella ihmiset ovat käyneet hiihtämässä, sillä siellä on hyvät ladut, sanoo Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen.

Sikainfluenssa levisi Suomeen Lapista

Kaikki paitsi välttämätön liikenne halutaan karsia Ruotsin lisäksi Virosta, sillä koronaviruksen ilmaantuvuus 100 000:ta asukasta kohti on Suomessa merkittävästi pienempi.

– Vuonna 2009 lokakuussahan sikainfluenssapandemia alkoi Suomessa Lapista. Se levisi hyvin nopeasti läpi Suomen ja huolihan on ilman muuta suuri, sillä Ruotsin tautitilanne tilanne on aktiivinen. Se on jopa 15 - 20 kertaa aktiivisempi kuin Lapin sairaanhoitopiirin puolella, sanoo ylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä.