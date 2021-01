Laajennetut koronatestaukset voivat tuoda ruuhkia Helsinki-Vantaalle: "Kohtalainen jono sinne tulee – lentokenttää ei ole suunniteltu tämäntyyppisen toimintaan"

Ajan saa verkkopalvelusta kohdepaikkaan

Lehtonen toivoo, että matkustajista testataan mahdollisimman moni mutta ainakin puolet. Olennaista järjestelyn toimivuudelle on hänen mukaansa se, ettei kaikkia tulijoita pyritä testaamaan itse kentällä. Syynä on ruuhkien välttäminen.

– Tiloja on yritetty järjestellä, mutta kyllä siinä haasteita on, kun lentokenttää ei ole suunniteltu tämäntyyppisen toimintaan. Tämän takia käsityksemme on ollut, että matkustajia on suotavaa ohjata muihin näytteenottopisteisiin.