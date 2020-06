Liki 50 altistunutta: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella vakava uhka koronaepidemian uudesta leviämisestä

Varmistettuja tartuntoja on viimeisen kahden viikon ajalta vain muutamia, mutta nämä henkilöt ovat ehtineet altistaa kymmeniä muita.

Lääkärien mukaan tartuntaketjujen selvittelyssä on ilmennyt, että useamman taustalla on ostosmatka Ruotsin puolelle.

Tiedotteessaan usean kunnan johtavat lääkärit toteavat olevansa eri mieltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa siitä, mikä merkitys rajan ylitysten rajoittamisella on.