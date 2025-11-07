Juuri nyt Avaa

Toisaalta rikollisjengeihin aktiivisesti kuuluvia voi poliisin mukaan olla jopa enemmän kuin arvioidut 17 500, sillä kriteerit ovat tiukat.

Ihmisistä, jotka on arvioitu kuuluvaksi rikollisjengeihin, noin 80 prosentilla on vain Ruotsin kansalaisuus, alle kymmenellä prosentilla kaksoiskansalaisuus ja noin kymmenellä prosentilla jonkin muun maan kansalaisuus.

Viime vuoden helmikuussa luvut olivat 14 000 ja 48 000 ihmistä.

Nyt rikollisjengeihin aktiivisesti kuuluvia arvioidaan olevan 17 500 ja niitä, joilla on yhteyksiä jengeihin kuuluviin, 50 000 ihmistä.

Ruotsin poliisin mukaan yli 67 500 ihmistä kuuluu rikollisjengeihin. Tämä on yli 5 500 enemmän kuin viime vuonna arvioitiin.

Jengiläisiä on Ruotsissa jopa 5 000 enemmän kuin on arvioitu

Jengiläisiä on Ruotsissa jopa 5 000 enemmän kuin on arvioitu

Rikosten tulee esimerkiksi olla tehty yhdessä muiden kanssa, niiden tulee vakavia ja rikollisuuden tulee olla jollain tapaa jatkuvaa. Tämä rajaa esimerkiksi joitain nuoria tekijöitä pois.