Ruotsin poliisin mukaan yli 67 500 ihmistä kuuluu rikollisjengeihin. Tämä on yli 5 500 enemmän kuin viime vuonna arvioitiin.
Nyt rikollisjengeihin aktiivisesti kuuluvia arvioidaan olevan 17 500 ja niitä, joilla on yhteyksiä jengeihin kuuluviin, 50 000 ihmistä.
Viime vuoden helmikuussa luvut olivat 14 000 ja 48 000 ihmistä.
Ihmisistä, jotka on arvioitu kuuluvaksi rikollisjengeihin, noin 80 prosentilla on vain Ruotsin kansalaisuus, alle kymmenellä prosentilla kaksoiskansalaisuus ja noin kymmenellä prosentilla jonkin muun maan kansalaisuus.
Aktiivisesti rikollisjengeihin kuuluvien keskimääräinen ikä on 28 vuotta.
Aktiivisia voi olla myös arvioitua enemmän
Poliisin mukaan luvut eivät välttämättä viittaa kasvuun rikollisuudessa, sillä poliisi on myös päivittänyt arviointimenetelmiään.
Toisaalta rikollisjengeihin aktiivisesti kuuluvia voi poliisin mukaan olla jopa enemmän kuin arvioidut 17 500, sillä kriteerit ovat tiukat.