SaiPan päävalmentaja Raimo Helmistä ei huvittanut analysoida tapahtumia Lukko-tappion jälkeen.

Lukko löi SaiPan lauantaina Raumalla 4–2.

– Onnittelut Lukolle ja "Lämälle" (raumalaisten päävalmentaja Tomi Lämsä) voitosta. Olen tänään puhunut jo ihan liikaa, niin eiköhän se ollut tässä, Raimo Helminen sanoi.

Lehdistötilaisuuden vetäjä nosti esiin, että SaiPa oli ollut ennen edellisillan JYP-jatkoaikatappiotaan kuuden pelin voittoputkessa ja vahvassa liidossa. Hän kysyi Helmiseltä summausta alkukaudesta.

"Raipe" oli kuitenkin kantansa jo selväksi tehnyt – ei enempää puhetta. Hän ei enää vastannut, vaan tyytyi elekieleen.

Sitten vuoro siirtyi Lämsälle.

Helminen kävi avauserän loppuminuuteilla pelitapahtumista tuomariston suuntaan kuumana. SaiPa sai kahden minuutin joukkuerangaistuksen sopimattomasta käytöksestä tuomaria kohtaan, kun Lukko oli siirtynyt erän viimeisellä minuutilla Leo Tuuvan ylivoimamaalin turvin 2–1-johtoon.

SaiPa sai joukkuerangaistuksen sopimattomasta käytöksestä tuomaria kohtaan tämän Lukon 2–1-maalin jälkeen.