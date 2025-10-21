SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen virnuili omalle letkautukselleen Ässät-ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.
Jääkiekon SM-liigaa johtava Ässät voitti kolmannen ottelunsa putkeen, kun taas SaiPa kärsi kolmannen perättäistappionsa. Porissa käydyn tiistai-illan ainoan liigakamppailun loppulukemiksi kirjattiin 3–2 jatkoajalla. Matsi oli Ässille kauden ensimmäinen jatkoille edennyt koitos.
Sarjassa nyt neljäntenä majailevaa SaiPaa luotsaava Raimo Helminen aloitti lehdistötilaisuuden puheensa onnittelemalla Ässiä ja joukkueen päävalmentajaa Jarno Pikkaraista.
– Hieno peli. Ässät vei peliä täysin ja me vain vikisimme. Ei ole sattumaa, että Ässät on keulilla. Pelaa hyvää kiekkoa, "Raipe" sanoi.
Lehdistötilaisuuden vetäjä huomautti, että SaiPa pysyi kuitenkin hyvin pelissä mukana ja loi kohtalaisen lukeman maaliodottamaakin.
– Mutta annettiin miljoona paikkaa, Helminen tokaisi.
Maaliodottama meni Ässille 5,47–4,55.
Seurasi vielä yksi kysymys Helmiselle.