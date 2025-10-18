Vaasan Sport venytti ottelun JYPiä vastaan jatkoajalle ällistyttävällä osumalla ilman maalivahtia.

Sport pelasi varsinaisen peliajan viimeistä edellisellä minuutilla ilman maalivahtia, kun vaasalaisvieraiden kanadalaispuolustaja Brad Hunt lämäsi kiekon oman puolustussiniviivan tuntumasta kohti JYPin maalia. Sportin kultakypärähyökkääjä Sebastian Stålberg onnistui saamaan mailansa hyökkäyssinisen alla lujaa viuhuneen kiekon väliin, ja peliväline muutti ilmassa suuntaa.

Se painui hämmästyttävästi jyväskyläläisten rysään yläkulmaan ohi maalivahti Oskari Salmisen. Poikkeuksellinen osuma oli syntynyt.

– Herranjestas, mikä tasoitusmaali! MTV Urheilun selostaja Henri Niemelä ihmetteli.

Katso osuma ylälaidan videolta.

JYP oli voittanut aiemmat kuusi kotiotteluaan varsinaisella peliajalla. Nyt kutsui kuitenkin lukemin 4–4 jatkoaika, ja jyväskyläläisille tuli ensimmäinen kotipistemenetys.

JYP voitti silti 5–4. Valtteri Ojantakanen viimeisteli jatkoilla ottelun toisen maalinsa.

