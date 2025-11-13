SaiPa julkaisi eilen odotettuja jatkosopimuksia. Seura kertoi päävalmentaja Raimo Helmisen jatkavan Lappeenrannassa ensi kauden loppuun. Samassa yhteydessä tiedotettiin urheilujohtaja Harri Ahon kaksivuotisesta jatkosopimuksesta.
Tiedotteen ajankohta oli yllättävä. Kun SaiPan ja Ässien välisen ottelun avauserää oli takana 12.28, Kisapuistossa kajahti kutkuttava kuulutus.
– Arvoisa yleisö, pyydämme nyt kiinnittämään katseenne mediakuutiolle.
Varsin nopeasti kävi ilmi, että kyse on mitä mieluisimmasta jatkosopimusjulkistuksesta. Helminen vilkuili itsekin mediakuutiolle, ja uutisen tultua lopulta julki, hänen suupielissään oli ohikiitävän hetken ajan nähtävissä jopa pieni hymynkare.