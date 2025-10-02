Jääkiekon SM-liigassa viime keväänä hopeaa napannut SaiPa jahtasi aina keskiviikkoon asti kauden ensimmäistä kotivoittoaan. Erikoiselta ja hämmästyttävältä kuulostanut putki mureni, kun SaiPa kaatoi HPK:n Otto Kivenmäen jatkoaikamaalilla 3–2.

SaiPa koki alkukaudella kirveleviä kotitappioita. Se johti muun muassa Tappara-kamppailua vielä kolmannessa erässä.

Sama kaava toistui osittain keskiviikkona, kun SaiPa oli HPK:ta 2–1 edellä kolmanteen erään lähdettäessä. Miska Kukkonen toi kuitenkin vieraat tasoihin päätöserän alkuhetkillä.

Ratkaisu venyi jatkoajalle, missä SaiPa pääsi juhlimaan Otto Kivenmäen onnistumisen myötä.

– Meillä on ollut täällä kotikentällä vähän ongelmia muutamien asioiden kanssa, niin kuin oli myös nyt. Olin todella tyytyväinen meidän kolmannen erän tunnetilaamme. Saimme sen oikeaan asentoon, minkä myötä pystyimme pelaamaan peliä sillä tavalla, miten meidän pitää pelata, SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen kiitteli.

Tämän jälkeen ”Raipe” heitti klassisen toteamuksensa pöytään.

– Tasainen peli. Nyt pomppi meille, Helminen heitti.

Jutun yläreunan videolla SaiPan ja HPK:n ottelun lehdistötilaisuus.

SaiPa on sarjataulukossa sijalla yhdeksän. Se on ottanut alkukauden yhdeksästä ottelusta 12 pistettä.

Kärjessä on Tappara (pisteitä 18).