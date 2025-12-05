Tapparan taitohyökkääjä Kristian Tanus ei ole joukkueensa kokoonpanossa, kun Tappara matkustaa perjantain SM-liigakierroksella HPK:n vieraaksi.
Tanus loukkaantui keskiviikkona JYPiä vastaan pelatussa ottelussa, kun hän jäi Antti Tyrväisen taklauksen alle. Tyrväinen sai päähän kohdistuneesta taklauksesta 5+20 pelirangaistuksen ja kolmen ottelun pelikiellon.
Tanuksen paikan Tapparan ykkösketjussa Oiva Keskisen ja Kasper Simontaipaleen rinnalta ottaa 17-vuotias Vilho Vanhatalo. Ottelu on Vanhatalolle vasta kolmas SM-liigassa.
SM-liigaottelut perjantaina:
HPK–Tappara
Jukurit–SaiPa
KooKoo–Kiekko-Espoo
Kärpät–HIFK
Lukko–TPS
Pelicans–Sport
Ässät–Ilves
JYP–KalPa