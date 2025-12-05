Jääkiekon SM-liiga Oy ja Veikkaus ovat sopineet viiden vuoden jatkosta kaudesta 2026–27 alkaen.
SM-liiga kuvaa uutta yhteistyösopimusta historialliseksi sekä suuruusluokaltaan että painoarvoltaan.
– Olemme todella tyytyväisiä, että Veikkaus jatkaa Liigan pääyhteistyökumppanina monivuotisella sopimuksella. Sekä Liiga että Veikkaus elävät muutoksen aikaa, ja yhdessä voimme tukea toistemme menestystä myös tulevaisuudessa, Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen sanoo tiedotteessa.
MTV Urheilun tietojen mukaan seurat voivat saada menestyksestään riippuen vuosittain useiden satojen tuhansien eurojen potin.
SM-liiga on siirtymässä kaudesta 2026–27 alkaen uuteen aikaan, kun uusi 14+10 joukkueen sarjamalli otetaan käyttöön. Nykyisin SM-liigassa pelaa 16 joukkuetta, joten jakajien määrä kasvaa merkittävästi.
Tämänhetkisen suunnitelman mukaan jatkossa 14 joukkueen ylemmässä sarjassa pelaavat seurat saavat SM-liigan yhteistyösopimuksista 80 prosenttia ja 10 joukkueen alemmassa sarjassa pelaavat 20 prosenttia.
Vapautuvassa vedonlyöntimarkkinassa seuroilla on mahdollisuus tehdä jatkossa myös omia paikallisia sopimuksiaan eri rahapelitoimijoiden kanssa.
SM-liiga on ollut Veikkauksen vedonlyöntikohteiden joukossa 1980-luvulta lähtien. Vuonna 1994 sarjassa otettiin käyttöön Veikkauksen tarjoamat kultaiset kypärät joukkueidensa parhaille pistemiehille.