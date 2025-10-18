Eilen juhli Kärpät, tänään HPK, kun jääkiekon SM-liigan joukkueet kohtasivat Oulussa kahtena peräkkäisenä päivänä.

Kärpät nuiji perjantaina HPK:n selkeästi 5–2. Tänään lauantaina HPK sen sijaan kuittasi oululaisista 2–1-vierasvoiton. Teemu Rautiainen alusti hämeenlinnalaisille sekä Harri Kainulaisen avausmaalin että Sami Päivärinnan voitto-osuman.

HPK:n päävalmentaja Mikko Manner kertasi tämänpäiväisessä lehdistötilaisuudessa, että eilen joukkueen pelikuri petti. Jälleen toistui kuitenkin tutunlainen hämeenlinnalaistarina.

– Tällä kaudella on ollut jännä juttu, että aika monena perjantaina on tullut katkera tappio ja joukkue on löytänyt sieltä lauantaiksi sisuuntumisen – se on pystynyt kääntämään tappion sellaiseksi suoritukseksi, joka on riittänyt voittoon, Manner sanoi.

– Eilisen jälkeen ei tuntunut todellakaan siltä, että tänään olisi mahis voittaa, mutta kuitenkin ihminen on ihminen. Joukkue paransi ja pelasi hienon, kurinalaisen taistelun.

Manner paljasti keskustelleensa tuplapeleistä samaa joukkuetta vastaan aiemman Leijonat-kollegansa, nykyisin Italiaa päävalmentavan Jukka Jalosen kanssa.

– Leijonakuningas JJ Jalonen viikolla soitteli ja spekuloitiin back-to-backeja. Hän sanoi, että hänen kokemuksellaan aika harvoin kun pelataan samaa jengiä vastaan, toinen voittaa molemmat pelit, Manner valotti.

"Paatti upposi"

Siinä missä Manner oli ilahtunut eilisen jälkeisestä käännöksestä, Kärppien päävalmentajan Petri Karjalaisen tyytyväisyys lauantaista jäi ensimmäiseen erään.

– Meiltä ensimmäinen erä oli erittäin hyvää jääkiekkoa. Yksi kiekonpomppuvirhe (kapteeni Atte Ohtamaalle) – näitä sattuu jääkiekkoon, ei siinä, HPK pääsi siitä rokottamaan. Mutta kokonaisuudessaan miten pystyttiin hallitsemaan pelin virtausta, luomaan asioita, luomaan hyökkäyspeliä. Pystyttiin pelaamaan. Erittäin hyvä kiekoton työmäärä, sitä kautta meidän hyökkäyspelimme soljui hyvin, Karjalainen perkasi.

Seuranneista 40 minuutista jäi kuitenkin "huono maku". Karjalainen puhalteli, että "paatti upposi toiseen erään jälleen helkkarin kerran".

– Vastatuulen tullessa meidän pelimme vaikeutuu tosi paljon, meille tulee huonoja tapoja. Alamme heittelemään kiekkoa, tulee arkaa pelaamista. Taas mennään virheiden välttelyyn. On varmin tapa tehdä virheitä alkaa välttelemään niitä.

Lehdistötilaisuus on katsottavissa kokonaisuudessaan ylälaidan videolta. Alta näet ottelun maalit.

4:30 Kärpät–HPK 1–2 – tässä ottelun maalit.