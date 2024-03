Risto Dufva paljastaa merkittävän muutoksen Sport-kopissa – kipakka heitto ennakkosuosikille

Ässät kaatui runkosarjan päätöskierroksella Vaasassa 3–2. Loppuunmyyty jäähalli todisti kotkapaitojen voittoa ja pudotuspeleihin paluuta.

– Kyllähän siinä tuli kyynel silmään, kun Sakari Kuosmanen painoi Finlandian. Oli se herkkä hetki. Tietysti, siinä oli Riskan Ekin läksiäiset ja muut myös, Dufva tunnelmoi tiistaita.

– Yritin muistella, olenko runkosarjassa kokenut vastaavaa, niin ei kyllä tullut mieleen. Ehkä lähimmäksi on päässyt jossain paikallispeleissä joskus kiihkeimmillään. Oli kyllä hyvin poikkeuksellinen ja hieno tapahtuma.

Sportin pudotuspelipaikka ja pitkin kevättä jatkunut taistelu elintilasta ovat herätelleet Vaasassa kiekkobuumia. Yleisö on löytänyt hallille hienosti.

– Sehän on perimmäinen tarkoitus meillä. On tuotettava alueellisesti viihdettä ihmisille. Tässä on selvä mittari: onko ihmiset mukana vai ei. Tänä keväänä ollaan saatu iso nosto siihen. Jatketaan vielä seuraavalle levelille. Se on meidän tarkoitus, Dufva linjaa.

Sport kohahdutti viime kauden siirtorajalla, kun joukkue löi hanskat tiskiin hyvissä ajoin ennen helmikuun pelaajasiirtorajaa. Koko pakka tyhjennettiin taloudellisista syistä. Huippupelaajat vaihtoivat maisemaa joko kokonaan tai vuokrapestien merkeissä.

Tällä kaudella ratkaisu oli toinen. Sport ilmoitti päivää ennen Liigan sisäisten siirtojen takarajaa, ettei tyhjennysmyyntiä tulla näkemään. Sen sijaan joukkue vielä vahvisti rivejään tshekkihyökkääjä Martin Hanzlin palveluksilla.

Dufvan mielestä seuran urheilullisuutta tukenut linjaveto antoi viimeisen sysäyksen, kun taistelu pudotuspelipaikasta huipentui.

– Kyllä se varmasti oli ratkaisevaa tässä. Meillä oli taustalla se viime vuoden historia. Pelaajatkin miettivät näitä asioita. Viime vuonna oli vahvat perusteet. Ei ollut tällaista tilannetta kuin nyt. Tänä vuonna meille asti ei edes tullut sellaista puhetta (tyhjennysmyynneistä). Se ehkä oli viimeinen sellainen vapauttava juttu, Dufva kertaa.

Kalakukko pilalla?

Kuten kiekkokansa tietää, Dufvan mittava valmennusura päättyy tähän kauteen. Kiekkokäskijää on muistettu Liiga-paikkakunnilla pitkin kevättä.

– Onhan se tietenkin aika liikuttavaakin ollut. Pitkä taival, kun on saanut olla mukana. Henkilökohtaisella tasolla on sellainen mieli, että tämä on hyvä näin.

Dufva on vienyt valokeilan Sport-joukkueelta käytännössä koko kevään. Kiekkokonkarin "jäähyväiskiertuetta" on seurattu mediassa tarkalla silmällä. Tämä herättää kysymyksen, onko taustalla ollut Dufvan tarkoituksellinen harhautusliike.

– Tämähän on ollut se kikka pidemmän aikaa, jolla on saanut pelaajat suorittamaan rauhassa työtään, hän heittää kieli poskessa.

– On otettu vastaan, mitä on tullut, ja olen tosi kiitollinen siitä, että olen näin pitkään saanut olla mukana. Jos sitä halutaan muistaa, niin hattu päästä ja kumarrus.

Sport pelaa playoffeja nyt kolmatta kertaa SM-liigataipaleensa aikana. Edellisestä kerrasta on vierähtänyt kolme vuotta. Runkosarjan loppu tarjoili joukkueelle käytännössä pelkkiä painepelejä. Dufva uskoo, että kiirastuli palvelee vaasalaisia, kun vastaan asettuu ensimmäisellä kierroksella runkosarjan seitsemänneksi sijoittunut KalPa.

– Se auttaa meitä varmasti. Painepelejä on pelattu pitkään. Muutama vuosi sitten oltiin tässä samassa tilanteessa. Jos vertaan joukkuetta nyt ja silloin, niin me olemme huomattavasti valmiimpia. Silloin näki, että se pudotuspeleihin pääseminen oli iso juttu. Mä olen ihan varma, että me mennään jatkoon tästä sarjasta, Dufva pamauttaa.

– Minullahan on kotikenttäetu, kun olen asunut Savossa sen melkein 30 vuotta. On vähän paikallistuntemusta, tiedän, milloin kalakukko on pilaantunut.