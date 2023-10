Hirmuvireinen SM-liigajoukkue lähti kauteen ison muutoksen keskellä – tämä tekijä yllätyksen taustalla: "Olen tiennyt päivästä yksi"

Ässiä aseteltiin mediassa SM-liigakauden ennakkoarvioissa taistelemaan sijasta 10.

VIime kaudella repien, raastaen ja runnoen puolivälieräjoukkueeksi palannut remmi oli alkavan kauden kynnyksellä ison muutoksen edessä. Karri Kiven valtavat saappaat asetettiin Jere Härkälän täytettäväksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kymmenen ottelun jälkeen Ässät on kerännyt pisteitä kahdeksasta ottelusta putkeen ja jäänyt ilman pisteitä vain kahdesti.

– Ollaan todella tyytyväisiä pistemäärään ja pääosin peliinkin, Härkälä tiivistää vaatimattomasti MTV Urheilulle.

Härkälä on osoittanut, että tulokasvalmentajan pelikirja tuottaa tulosta.

– Rauhassa on saanut valmistautua. Pohjat on tehty kunnolla. Viime vuonna sain vielä viimeiset opit, kun oltiin Karrin kanssa samassa tiimissä. Koko ajan on ollut luottavainen olo. Olen tiennyt päivästä yksi, että mihin suuntaan haluan hommaa viedä, Härkälä kuvailee.

Ässät on puolustanut huikealla tavalla ensimmäiset 10 ottelua. Kiekko on päätynyt omiin vain 18 kertaa. Maalinestopelin ohella etenkin ruotsalaistorjuja Niklas Rubin on ollut totaalisen liekeissä alkukaudella.

Härkälän mukaan Ässien alkukauden jylhyys tiivistyy joukkueen tahtotilaan.

– Sitoutunut, arki on laadukasta. Hyviä johtavia pelaajia ja nuoria, jotka ovat menossa kovasti urallaan eteenpäin. Hyvä sekoitus, jota on kiva valmentaa, hän heittää.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Yksi eteenpäin pyrkivistä nuorista, Lenni Hämeenaho, 18, on naputellut jo kahdeksan maalia. Viime kaudella osumia syntyi 51 ottelussa yhdeksän.

Härkälä korostaa hyökkäyspelin piilopotentiaalia. Ässät on onnistunut kohtuullisesti tekemään joukkueena maaleja, mutta kiristettävää on. Patalauma on tehnyt 2,8 kaappia ottelua kohden.

– Edelleen pitää puolustuspeliä parantaa. Varsinkin hyökkäyspelissä ja hyökkäysalueajan osalta on reserviä paljon.