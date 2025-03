Karri Kivi: Näin SaiPan nyt käy

SM-liigan puolivälierät käynnistyvät tänä iltana. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ennakoi tässä jutussa KalPan ja Ässien sekä HIFK:n ja SaiPan väliset ottelusarjat.

(3.) KalPa–Ässät (7.)

Tunnistettava kalpaisuus ja vuosien jatkumo. Runkosarjan kolmonen ponnistaa näistä lähtökohdista ennakkosuosikkina Ässien kimppuun. Karri Kiven mukaan suosikkiasema on kuitenkin vain hiuksenhieno.

KalPan organisaation rakennustapaa ja pitkäjänteisyyttä on kehuttu moneen otteeseen ympäri kiekko-Suomea. Tähän kuoroon Kivi yhtyy. Hän näkee savolaisilla aidon sauman kannuun.

– En pysty jättämään KalPaa yhtään vähemmän mestarisuosikiksi kuin Lukkoa tai Ilvestä. Pelaajia vaihtuu, mutta korvaajat löytyvät usein sieltä omasta puljusta. Jos joku ei ole siihen kasvanut, niin sitten on vaihdettu. Joukkue on mahtavasti rakennettu, Kivi sanoo.

– Nyt on se hetki päävalmentaja Petri Karjalaiselle ja KalPalle. Siellä on sielupelaajat johtavissa ruuduissa. Pelillisesti he ovat erinomaisessa formussa.

KalPa vääntäytyi jo viime keväänä mitalipeleihin, kun se kolasi Ilveksen tieltään puolivälierissä. Mitalia ei kuitenkaan tullut, sillä Kärpät oli vahvempi pronssiottelussa.

– Lisäksi heillä on kaksi kilpailullista maalivahtia. Stefanos Lekkas etenkin, todella kilpailullinen urheilija. Uskon, että maalivahditkin haluavat nyt näyttää, viime vuonna yllätys jäi ehkä vähän tästä kiinni.

Oman pelaajapohjan lisäksi KalPa on onnistunut suorastaan loisteliaasti ulkomaalaishankinnoissaan. Lekkasin lisäksi joukkuetta vahvistavat muun muassa hyökkääjät Patrick Curry ja Matyas Kantner. Kaksikko mätti runkosarjassa yhteensä 59 maalia ja 113 pistettä.

– Ei tuota parempaa lähtökohtaa sarjaan ole kyllä, Kivi toteaa ulkomaalaisten nappisuorituksiin.

3:32 Petri Karjalaiselta terävä painotus KalPan keväästä – Petri Kontiola ei muistele kaiholla Kuopio-vierailujaan

Entäpä Ässät? Mihin HPK:n suoraan 3–0 pyyhkinyt patapoppoo nojaa yrittäessään kammeta jatkoon yli KalPan?

– 3–0-voitolla oli iso merkitys. Se tasoitti tilanteen. KalPa ei saanut Ässien ylimääräisistä peleistä etua, Kivi sanoo.

– Lisäksi homma tiivistyy kahteen asiaan. Toinen on maalivahti Niklas Rubin, joka on tullut takaisin huippukunnossa, Kivi aloittaa.

Rubin oli pudotuspelien avauskierroksella väkevällä pelipäällä. Ruotsalainen torjui kiekot 94,29 prosentin varmuudella. Sillä irtoaa tässä vaiheessa tilaston kärkipaikka. Runkosarjassa huippuvahti ehti pelata loukkaantumisen vuoksi vain 24 ottelua ja napsi torjuntaprosenttitilaston voiton. Päästettyjen maalien osalta Rubin oli tilastonelonen.

Toisena tärkeänä pointtina on Jarno Pikkaraisen koko valmennustiimi, Kivi jatkaa.

– Heidän salaisuutensa on ollut tasaisuus. Ässät on löytänyt oikeat ratkaisut läpi kauden. Milloin kokoonpanomuutoksia, milloin pelillisiä viilauksia. Tasaisuus on ehdoton valtti. Sillä Ässät nyt kilpailee.

Melko vankan kokemuksen Porista omaava Kivi antaa katsomopisteet ennakkoon Ässien suuntaan.

– Kuopiossakin on hurmosta, mutta kyllä täysi Isomäki on pieni etu porilaisille.

Porin ja Kuopion välinen etäisyys (noin 400 kilometriä) on selvästi pisin tämän kevään puolivälieräpareista. Joukkueet lähtevät taittamaan matkaa lähtökohtaisesti maantietä pitkin.

KalPan urheilujohtaja Anssi Laine kertoo MTV Urheilulle, että joukkue matkustaa koko sarjan bussilla.

Ässien kollegan Janne Vuorisen mukaan porilaiset lähtevät avausreissulle linja-autolla. Vuorinen sanoo MTV Urheilulle, että seura pohtii tapauskohtaisesti myös lentämistä.

KalPa ja Ässät avaavat ottelusarjansa keskiviikkoiltana Kuopiosta. Porissa pelataan perjantaina.

(4.) HIFK–SaiPa (5.)

HIFK:n ja SaiPan kohtaamisessa keskeinen kysymys on SaiPan vireystila. Sensaatiomaisen perussarjan Raimo Helmisen johdolla painellut joukkue joutui pahaan paikkaan TPS:n kanssa.

Turkulaiset pyörähtivät jo 2–0-yllätysjohtoon, mutta SaiPa rutisti väkisin kolme voittoa putkeen ja puski kuin puskikin lopulta puolivälieriin.

Lappeenrantalaiset väänsivät siis viisi ylimääräistä peliä, kun HIFK huilasi. Saako helsinkiläisremmi vastaansa rättiväsyneen suupalan?

– Ei SaiPa ole väsynyt! Karri Kivi lataa.

– Ei HIFK siihen tuudittaudu. Ihmeellisesti tuollaisen ottelusarjan vain nollaa. SaiPahan on luistellut koko vuoden. Mitä sitä nyt väsyisi? Kivi jatkaa.

Helmisen toimet kesken TPS-sarjan saavat Kiveltä suitsutusta.

– SaiPa pelaa edelleen "Raipea". Vaikka olivat 0–2-tappiolla, he olivat rohkeita, mutta saivat vähän malttia peliin, he reagoivat siinä fiksusti.

Avauskierroksen viides ottelu päättyi maanantaina jatkoerässä, kun oman kylän poika Ville Petman niittasi ratkaisun läpiajosta. Täpötäysi Kisapuiston "kiimaliiteri" oli revetä liitoksistaan.

– Kun katsoi sen tuuletuksen, niin voisi leikkisästi kysyä, että "merkkaako SaiPa sulle?". Sehän oli ihan paitakamaa. Totta helvetissä siitä tuli SaiPalle nyt voimavara.

2:34 Ville Petman iski SaiPalle 3-2-voittomaalin jatkoerässä – tätä tuuletusta Karri Kivi ihailee

Kari Piiroinen pelasi TPS-sarjassa paikoitellen loisteliaasti. Pelikuorma kuitenkin kovenee, joten perhesyistä kotimaahansa matkustaneen kanadalaisvahti Michael Hutchinsonin paluuaikataulu nousee mahdollisesti isoon rooliin, Kivi miettii.

MTV Urheilun asiantuntija pitää tätä ottelusarjaa ennakkoasetelmiltaan melkoisen ympäripyöreänä. HIFK saa pikkiriikkisen myönnytyksen.

– Jos pitäisi peleissä veikata, niin HIFK on ehkä 4–3-suosikki. Niin tiukka sarja kuin olla ja voi.

HIFK:n lepoetu ja nelospaikka ratkesivat tunnetusti jäätävien käänteiden päätteeksi runkosarjan viimeisellä kierroksella. Iiro Pakarinen hyödynsi Kärppien italialaisvahdin Damian Claran uinahduksen ja päästi joukkueensa huilille.

HIFK:n projekti- ja valmentajatilanne eroavat ensimmäistä kauttaan vetävästä Helmisen SaiPasta melkoisesti. Ville Peltonen johtaa jo neljättä sesonkiaan Helsingin jäähallissa. Kivi pohtii tämän eron olevan parhaimmillaan jopa ratkaiseva tekijä HIFK:n eduksi.

– HIFK:lla ei tosin ole oikein mitään tilastollisia erityisominaisuuksia.

Kivi perustelee heittoaan erikoistilanteilla. HIFK oli runkosarjan neljänneksi huonoin alivoimajoukkue. Ylivoimalla se onnistui kuudenneksi parhaiten.

HIFK pystyy luottamaan todennäköisesti Pakarisen, Luke Martinin, Kristian Vesalaisen ja Jori Lehterän kaltaisiin yksilöihin. Myös alakerran tiivis toiminta saa hyvää palautetta Kiveltä.

– Terävyyttä on Lehterän ketjussa ja joukkuepuolustaminen on ollut hyvällä tolalla. He ovat löytäneet keinoja voittaa, mutta mitään sellaisia osa-alueita ei ole, mitkä olisivat erityisesti loistaneet.

Runkosarjassa HIFK ja SaiPa kohtasivat neljä kertaa. Voitot menivät itään 3–1. SaiPa onnistui voittamaan kahdesti Helsingissä. Vaikka pudotuspelit ovat klassisesti "täysin oma maailmansa", antaa Kivi tälle tulosriville ison painoarvon.

– Sen takia SaiPa uskoo, että se voi mennä jatkoon. Se olisi ihan eri asia, jos he olisivat hävinneet joka kerta ihan pystyyn.

HIFK isännöi ottelusarjan avausta keskiviikkona. Kisapuistossa myskätään perjantaina.

3:40 "Terävä kärki ja laaja rosteri" – asiantuntija allekirjoittaa Ilari Melartin sanat HIFK:sta