Rahoittaako matkailusi vääryyksiä lomakohteessa? Asiantuntija kertoo, miten matkailun ongelmia voisi ratkoa

Esimerkiksi Arabiemiraattien Dubaissa on tiedossa jopa orjuuteen verrattavissa olevaa siirtotyövoiman käyttöä. Lisäksi Dubaissa on aiheutunut valtavia ympäristötuhoja rakentamisen seurauksena. Rannikon koralliriuttoja on tuhoutunut, kun niin sanotut palmusaaret on rakennettu niiden päälle täyttämällä merenpohja hiekalla. Autiomaahan rakennettu kaupunki vaatii myös valtavasti vettä.