Japanilainen turisti kuoli pudottuaan seitsemän metriä kuuluisalla Pantheonin temppelillä Italian pääkaupungissa Roomassa perjantai-iltana.
Onnettomuudesta kertoivat esimerkiksi uutistoimisto Ansa ja useat muut italialaismediat sekä muun muassa BBC ja Guardian.
69-vuotias japanilaismies oli istunut Pantheonin ulkomuurilla, kun hän oli menettänyt tasapainonsa, kertoi La Repubblica -lehti.
Useiden medioiden mukaan miehen epäillään saaneen sairauskohtauksen ja pudonneen sen seurauksena muurilta. Muuri on paitsi turistien myös paikallisten käyttämä levähdyspaikka, toteaa esimerkiksi Corriere della sera.
Tapauksen tutkijat ovat saaneet haltuunsa valvontakamerakuvaa paikalta, jossa mies putosi. Miehen kuolinsyytä selvitetään.
Pantheon kuuluu Italian kuuluisimpiin turistikohteisiin.