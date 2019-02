Onko Aasian trooppisille rannoille matkustaminen enää turvallista? Ulkoministeriöltä tärkeät vinkit, joilla voi pelastaa matkan

Kuluneen vuoden aikana Indonesiassa on ollut luonnonkatastrofeja, kuten maanjäristyksiä, tulivuoren purkauksia ja tsunameita. Terrori-iskut eivät ole myöskään tavattomia, sillä jyrkkä islam on nostanut päätään.

Maassa on alueita, jonne matkailua ei suositella, mutta Ulkoministeriön näkökulmasta Indonesia on yhä turvallinen matkakohde, kertoo Hanna-Liisa Peltoniemi, matkustusturvallisuudesta vastaava virkamies Ulkoministeriöstä.

– Me suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista Keski-Sulawesin alueelle, mutta se johtuu enemmänkin siellä syksyllä tapahtuneesta maanjäristyksestä ja tsunamista. Muita niin sanottuja kiellettyjä alueita ei tällä hetkellä ole, Peltoniemi kertoo.

Peltoniemen mukaan aina on toki matkailijankin vastuulla pitää järki päässä ja pohtia, millaisiin tilanteisiin matkallaan menee.

– Kyllä me suosittelemme aina välttämään esimerkiksi väkijoukkoja, tämmäisiä paikallisten kokoontumisia, kuten mielenosoituksia. Jos sellaisia näkee, niin ei ainakaan mentäisi uteliaana katsomaan, mitä tapahtuu, vaan käveltäisiin toiseen suuntaan.

Yksinkertainen yllätys voi torpata reissun

– Ei aina riitä, että passi on voimassa matkan ajan, vaan useat Aasian maat vaativat sen, että sen passin pitää olla voimassa 6 kuukautta matkan päättymisen jälkeen.

Tärkeä vinkki on myös pitää mielessä kunnioitus vieraan maan uskontoja kohtaan, sillä esimerkiksi Indonesia on muslimivaltio ja Filippiineillä on paljon katolilaisuutta.