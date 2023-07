Matkailu Suomeen on lisääntymässä, mutta lomakausi päättyy liian aikaisin – asiantuntija: "Matkailijat eivät tule ilman palveluita"

Etelä- ja keskieurooppalaisten turistien määrä Suomessa on kasvanut tänä vuonna, mutta monet Suomen matkailupalvelut sulkevat keskellä muun Euroopan vilkkainta matkailukautta.

– Suomessa lomakuukausi on tunnetusti heinäkuu, ja elokuussa monet kesäpaikat menevät jo kiinni. Kun taas Keski-Euroopassa elokuu on se suosituin lomakuukausi, jolloin matkustetaan vielä aktiivisesti. Eihän matkailijoita tule, jos ei palveluita ole auki, matkailua edistävän Visit Finlandin asiantuntija Aleksandra Shakhnovich sanoo.

Eurooppalaiset matkailijat ovat kuitenkin paikanneet osittain venäläisten ja kiinalaisten turistien puutetta, ja lentomatkailijoiden määrä lähestyy hiljalleen aikaa ennen pandemiaa. Lentovarauksia loppukesälle on myös reilun neljänneksen enemmän kuin vuosi sitten.

– Lentokapasiteetin määrä Suomeen on myös tämän Venäjän ylilentokiellon takia vähentynyt reilusti, joten voidaan mielestäni sanoa, että ollaan ihan hyvällä mallilla tällä hetkellä, Shakhnovich arvioi.

Luonto kiinnostaa keskieurooppalaisia

– Ajoimme Puolan ja Baltian maiden kautta ja tulimme Tallinnasta lautalla Suomeen kahdeksi viikoksi. Aiomme nähdä kulttuuria ja täällä on hyvä luonto, Böhnke kertoo matkasuunnitelmistaan.

Suomen viileys on myyntivaltti kesällä

Luonnon lisäksi Pohjolan viileästä kesästä on tulossa selvä myyntivaltti. Pohjoinen kiinnostaa matkakohteena etenkin kovien helteiden alta pakenevia, kuten Italiasta viikoksi Suomeen tullutta Giacomo Buffolinoa .

– Sää täällä on erittäin hyvä. Italiassa on liian kuuma, joten heinäkuussa tämä on erittäin hyvä, Buffolino sanoo.