Rafael Nadal lähti kiistanalaiseen pestiin

Nadalin rooli pitää sisällään lasten valmentamista ja kiinnostuksen kasvattamista lajia kohtaan Saudi-Arabiassa. Lisäksi suunnitteilla on harjoitusakatemian perustaminen.

– Kaikkialla Saudi-Arabiassa on nähtävissä kasvua ja kehitystä, ja olen innoissani, että saan olla osa sitä.

– Jatkan tenniksen pelaamista, ja rakastan tätä peliä. Pelaamisen lisäksi haluan auttaa lajia kasvamaan ympäri maailmaa, ja Saudi-Arabiassa on aitoa potentiaalia, Nadal kommentoi tiedotteessaan.

Rahavirta urheiluun

Miesten ATP-kiertue ilmoitti elokuussa, että alle 21-vuotiaiden pelaajien Next Gen -finaaliturnaus järjestetään Saudi-Arabian Jeddassa vuosina 2023-2027. Kyseessä on ensimmäinen virallinen ATP-turnaus Saudi-Arabiassa, joka on kuitenkin järjestänyt aiemmin tähtipelaajien näytösotteluita.