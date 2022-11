Lionel Messi teki kyseenalaisen sopimuksen Saudi-Arabian kanssa – saa nyt rajua kriitiikkiä: "Myi itsensä paholaiselle"

Parhaillaan käynnissä olevat jalkapallon MM-kisat ovat puhuttaneet maailmalla jo pidemmän aikaa. Keskustelun ja kritiikin keskiössä ovat olleet isäntämaa Qatarin karut ihmisoikeusrikkomukset, lahjonta ja urheilupesu.

Vuonna 2026 MM-kisat järjestetään Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa, mutta vuoden 2030 kisaisäntä on määrä valita vuonna 2024.

Yksi kisaisännyyttä hakevista maista on Saudi-Arabia, joka suunnittelee omaa kisahankettaan yhdessä Kreikan ja Egyptin kanssa. Kisaisännyyttä hakevat myös muun muassa Argentiinan, Paraguayn, Chilen ja Uruguayn yhteishanke.

Etelä-Amerikan yhteishankkeen taustalla operoiva Fernando Marin kertoo The Athleticille, että hanke kaavailee supertähti Lionel Messille suurta roolia hankkeen edistämisessä.

Esille nousee kuitenkin suuri ristiriita. Lionel Messi solmi toukokuussa miljoonasopimuksen Saudi-Arabian kanssa ja ryhtyi maan lähettilääksi.

Kanadan suurlähettiläänä Saudi-Arabiassa vuosina 2015-18 toiminut Dennis Horak kertoi The Athleticille, että Messin sopimus on osa maan Vision 2030 -projektia, jonka tarkoituksena on kohentaa Saudi-Arabian mainetta kansainvälisesti. Messin tarkoitus ei kuitenkaan ole mainostaa maan MM-kisahanketta, vaan edistää maan turismia.

The Daily Telegraphin tietojen mukaan Saudi-Arabia tarjosi Cristiano Ronaldolle samankaltaista yhteistyösopimusta, joka olisi tuonut Ronaldolle viisi miljoonaa puntaa vuodessa. Ronaldo kuitenkin kieltäytyi tarjouksesta.

The Athleticin tiedot puolestaan kertovat, että Messin sopimukseen kirjatut vuositulot olisivat jopa viisi kertaa Ronaldolle tarjottua summaa suurempia.

Messi on mainostanut Saudi-Arabian turismia omilla sosiaalisen median kanavillaan. Messi julkaisi toukokuussa yli 300 miljoonalle Instagram-seuraajalleen kuvan Saudi-Arabian auringon alta. Julkaisuun on merkitty, että kyseessä on maksettu kumppanuus Saudi-Arabian turismia edistävän Visit Saudin kanssa.

Lokakuussa Messi mainosti uudemman kerran Saudi-Arabiaa Instagram-tilillään.

– Jos tulet katsomaan MM-kisoja ja haluat autenttisen arabialaisen kokemuksen, älä missaa kaikkea sitä, mitä Saudi-Arabia tarjoaa, Messi kirjoittaa julkaisun yhteydessä.

Rajua kritiikkiä

Messin toiminta Saudi-Arabian turismin kasvoina on noussut Qatarin MM-kisojen alla uudelleen esiin, sillä Qatarin ohella myös Saudi-Arabia on ollut tapetilla ihmisoikeusrikkomusten vuoksi.

Messin solmima miljoonasopimus onkin saanut runsaasti kritiikkiä osakseen. Saudiarabialainen Khalid Al-Jabri on tyrmistynyt Messin sopimuksesta.

– Minä en välitä siitä, että Messin kaltaiset pelaajat menevät pelaamaan Saudi-Arabiaan osana joukkuetta, koska minusta saudifaneilta ei pitäisi viedä tuota mahdollisuutta vain maata hallitsevien tekemien julmuuksien vuoksi. Se on ongelma, että Messi on tehnyt yksilönä itsestään työkalun Saudi-Arabian urheilupesun käyttöön. Hän myi itsensä paholaiselle, Al-Jabri kritisoi The Athleticille.

Messin ja Saudi-Arabian yhteistyösopimus on puhuttanut myös ihmisoikeusjärjestö Amnestyn keskuudessa. Ruotsin Amnestyn pääsihteeri Anna Johansson kritisoi Messin toimintaa Expressenille.

– Minusta se on erittäin ongelmallista. Kun kyse on urheilupesusta, on tärkeä nostaa ihmisoikeusongelmia esiin. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa. Ja sitten Messi myötävaikuttaa tähän ongelmaan, Johansson puhisee.

Jos Qatarissa ihmisoikeusrikkomukset ovat suuri huolenaihe, niin ei Saudi-Arabiankaan tilanne ole mairitteleva. Johansson korostaa, että Saudi-Arabian toiminta ei ole hyväksyttävää. Maassa on muun muassa jaettu kovia vankeustuomioita maan hallintoa kritisoivista lausunnoista.

– Naisia syrjitään kaikilla tavoilla. Se on maa, jossa sananvapautta rajoitetaan ankarasti. Salma al-Shebab sai 34 vuoden vankeustuomion twiitattuaan naisten oikeuksista, Johansson listaa.

Qatarinkin MM-kisajärjestelyiden yhteydessä on ollut huomattavissa, että useampi julkisuuden henkilö on toiminut jollain tavalla Qatarin kisojen lähettiläänä. Muun muassa jalkapallolegenda David Beckham on toiminut Qatarin lähettiläänä.

Johanssonin mukaan supertähtien on suhtauduttava saamiinsa öky-yhteistyötarjouksiin kriittisesti, eikä antaa rahan sokaista harkintakykyään.

– Et voi ylistää maita, joissa on suuria ihmisoikeusongelmia. Messi ei ole ainoa. Beckhamkin on tainnut tehdä miljardisopimuksen Qatarin kanssa. Koko urheilupesun ideana on yrittää piilottaa tehtyjä rikkomuksia.