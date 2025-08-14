Tennislegenda sairastui parantumattomasti – "Näen kaksi palloa"

40.06295751
Monica Seles sairastui parantumattomaan tautiin.STELLA Pictures
Julkaistu 14.08.2025 13:57
Toimittajan kuva

Feliks Heikkinen

feliks.heikkinen@mtv.fi

@feliksheikkinen

Tennislegenda Monica Seles, 51, sairastui krooniseen sairauteen, kertoo The Guardian. Yhdeksänkertainen grand slam -voittaja huomasi ensimmäiset oireet pelatessaan lasten kanssa.

Serbialainen Seles on yksi tenniksen menestyksekkäimpiä pelaajia. Neljä kertaa Australian, kolme kertaa Ranskan ja kaksi kertaa Yhdysvaltain avoimet voittaneen Selesin uran jälkeistä elämää on haitannut Myasthenia gravis -sairaus, joka on yleisin hermo-lihasliitoksen sairaus. Se aiheuttaa poikkijuovaisten lihasten vakavaa heikkoutta ja väsyvyyttä. 

Tauti voi olla tappava ilman hoitoa. Nykyään ei ole mitään parannuskeinoa, mutta usein diagnoosin kanssa voi elää täyden elämän. Seles huomasi ensimmäiset oireensa jo kolme vuotta sitten, mutta on nyt kertonut asiasta ensimmäistä kertaa avoimesti.

– Pelasin tennistä muutamien lapsien tai perheenjäsenien kanssa ja en osunut palloon. Ajattelin vain, että näen kaksi palloa. Se on oire, jota ei voi sivuuttaa, Seles kertoi.

Näkövaikeuksien lisäksi Selesillä on vaikeuksia föönata hiuksiaan. Sairaus voi myös aiheuttaa nielemisvaikeuksia, ongelmia puhumisen sekä ilmeiden tuottamisen kanssa.

– Minulla meni aikaa hyväksyä se ja puhua siitä avoimesti, koska se on vaikeaa. Se vaikuttaa melkoisen paljon arkipäiväiseen tekemiseeni. Mutta asia on kuitenkin niin, kuten sanon valmentamilleni lapsille, että sinun on kyettävä sopeutumaan. Pallo pomppii ja sinun täytyy sopeutua. Se on sitä, mitä teen nyt, Seles totesi.

Lisää aiheesta:

Koronasta mennyt vuosi ja ex-tennislupaus makaa yhä vuoteenomana – keskustelukin lamaannuttaa: ura ohi20-vuotiaalla Francescalla oli syntyessään seitsemän varvasta ja kahdeksan sormea – pelasi nyt itsensä tenniksen huipputurnaukseenKuolemansairas ex-huippupelaaja esiintyi julkisuudessa viimeistä kertaa – taisteli kyyneleitä vastaan: "Hänellä tulee ikävä tällaisia iltoja"Tennislegenda kertoo urheilun seurauksista: "Istuminen sattuu lonkkaan, polvessani on luu luuta vasten"Tenniksen supertähti kärsii ikävästä sairaudesta: "Kipuja on melkein joka paikassa" Ahdistuneisuushäiriöt tuhosivat tennistähden uran – nyt puhuu pelaaja
TennisUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Tennis