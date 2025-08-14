Tennislegenda sairastui parantumattomasti – "Näen kaksi palloa"

Tennislegenda Monica Seles, 51, sairastui krooniseen sairauteen, kertoo The Guardian. Yhdeksänkertainen grand slam -voittaja huomasi ensimmäiset oireet pelatessaan lasten kanssa.

Serbialainen Seles on yksi tenniksen menestyksekkäimpiä pelaajia. Neljä kertaa Australian, kolme kertaa Ranskan ja kaksi kertaa Yhdysvaltain avoimet voittaneen Selesin uran jälkeistä elämää on haitannut Myasthenia gravis -sairaus, joka on yleisin hermo-lihasliitoksen sairaus. Se aiheuttaa poikkijuovaisten lihasten vakavaa heikkoutta ja väsyvyyttä.

Tauti voi olla tappava ilman hoitoa. Nykyään ei ole mitään parannuskeinoa, mutta usein diagnoosin kanssa voi elää täyden elämän. Seles huomasi ensimmäiset oireensa jo kolme vuotta sitten, mutta on nyt kertonut asiasta ensimmäistä kertaa avoimesti.

– Pelasin tennistä muutamien lapsien tai perheenjäsenien kanssa ja en osunut palloon. Ajattelin vain, että näen kaksi palloa. Se on oire, jota ei voi sivuuttaa, Seles kertoi.

Näkövaikeuksien lisäksi Selesillä on vaikeuksia föönata hiuksiaan. Sairaus voi myös aiheuttaa nielemisvaikeuksia, ongelmia puhumisen sekä ilmeiden tuottamisen kanssa.

– Minulla meni aikaa hyväksyä se ja puhua siitä avoimesti, koska se on vaikeaa. Se vaikuttaa melkoisen paljon arkipäiväiseen tekemiseeni. Mutta asia on kuitenkin niin, kuten sanon valmentamilleni lapsille, että sinun on kyettävä sopeutumaan. Pallo pomppii ja sinun täytyy sopeutua. Se on sitä, mitä teen nyt, Seles totesi.