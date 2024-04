Venäläistähti on avoimesti homoseksuaali – sai huomattavan uutisen

Venäläinen Kasatkina on naisten WTA-kiertueen harvoja avoimesti homoseksuaaleja pelaajia. Hän on tällä hetkellä naisten maailmanlistalla 11:ntenä ja kilvoittelee pääsystä kauden päättävään WTA-finaaliturnaukseen, joka järjestetään marraskuussa Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa. Siellä järjestetään kolme perättäistä WTA-finaaliturneeta 2024–26.

– Minulle on annettu takeet siitä, että tulen olemaan ok, Kasatkina sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle , kun häneltä kysyttiin, tulisiko homopelaajien tuntea olonsa mukavaksi sikäli kuin heitä olisi pelaamassa.

Homoseksuaalisuuden harjoittaminen on Saudi-Arabiassa lailla kiellettyä.

"Hieno uutinen"

– Jos pääsen, se tarkoittaa, että olen maailman kahdeksan parhaan joukossa, mikä on hieno uutinen minulle.

– Näemme, että saudit ovat nyt erittäin kiinnostuneita urheilusta, he haluavat kehittää urheilua. Niin kauan kuin siellä oleville ihmisille, nuorille lapsille ja naisille, annetaan mahdollisuus nähdä urheilua – niin että he voivat katsoa ja pelata sitä ja osallistua – minusta se on hienoa.