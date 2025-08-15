Jannik Sinner ylsi hurjaan merkkipaaluun

Julkaistu 15.08.2025 07:36
Joni Vainio

Puolustava mestari Jannik Sinner takoi Felix Auger-Aliassimea vastaan erävoitot 6–0 ja 6–2 edeten Cincinnati Openin välieriin. Samalla maailmanlistan ykkönen jatkoi voittoputkeaan kovapintaisilla kentillä 25 otteluun.

Sinner pelasi hallitsevasti hyödyntäen kanadalaisvastustajansa 29 pakottamatonta virhettä napaten ensimmäisen voittonsa kolmessa kohtaamisessa 23. sijoitettua pelaajaa vastaan vain 71 minuutissa.

– Tunsin oloni mahtavaksi kentällä. Luulen, että sen näki, mutta jokainen päivä tulee olemaan erilainen.

– Huomenna on vapaapäivä, mikä tekee minulle hyvää. Yritämme tehdä muutamia toistoja ja katsomme sitten, mitä pystyn tekemään välierissä, Sinner sanoi

23-vuotiaasta italialaisesta tuli vasta viides mies 2000-luvulla, joka on saavuttanut 25 peräkkäistä voittoa kovapintaisilla kentillä. Muut pelaajat ovat Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer ja Andy Murray.

Seuraavaksi Sinner kohtaa ranskalaisen, karsintojen kautta tulleen Terence Atmanen, joka jatkoi vaikuttavaa putkeaan yllättämällä tanskalaisen seitsemänneksi sijoitetun Holger Runen luvuin 6–2, 6–3.

– En usko, että mitkään sanat voivat kuvailla, miltä minusta nyt tuntuu. Se on aika hullua ollakseni rehellinen. En voi uskoa sitä, 23-vuotias Atmane sanoi.

– Olen Masters 1000 -turnauksen välierissä, pääsen sadan parhaan joukkoon ja vielä enemmän tämän voiton myötä – se on myös paljon rahaa minulle, joten menestyminen tulee olemaan erittäin hyödyllistä uralleni, hän lisäsi.

