"He ovat pelottavia kusipäitä, teloittavat ihmisiä" – saudimiljoonat saavat tähtipelaajat tolaltaan: tästä on kyse golfmaailmaa järisyttävässä kiistassa

Suurta kohua aiheuttaneen LIV-kiertueen avausosakilpailu pelattiin viime viikonloppuna Lontoossa. Mukana oli 17 PGA-kiertueelta loikannutta pelaajaa. Pelin henki tuli heti selväksi. Saudi-Arabian valtion investointirahaston rahoittaman kutsukiertueen palkintosummat ovat poskettomia.

Voittajaksi Lontoossa kruunattiin Etelä-Afrikan Charl Schwartzel, joka kuittasi itselleen käsittämättömän neljän miljoonan dollarin, eli noin 3,8 miljoonan euron palkintoshekin. Lisäksi Schwrtzelin tili lihoi 750 000 dollarilla (715 000 euroa) joukkuekilpailun voitosta. Vertailun vuoksi Schwartzel, 37, on koko vuonna 2002 alkaneella ammattilaisurallaan tienannut hieman alle 21 miljoonaa dollaria.

Mittavat palkintorahat eivät suinkaan ole läheskään koko totuus LIV-kiertueellä. Saudi-Arabia on houkutellut tähtipelaajia kymmenillä, jopa sadoilla miljoonilla euroilla, jotta nämä sitoutuisivat pelaamaan kiertueella. Tietojen mukaan esimerkiksi maailman entinen ykköspelaaja, kuusinkertainen major-voittaja Phil Mickelson kuittasi 200 miljoonan dollarin palkkion liittyessään kiertueelle.

"Me kaikki teemme virheitä"

LIV-kiertue kohtasi voimakasta arvostelua jo ennen kuin yhtäkään lyöntiä Lontoossa oli lyöty. PGA-kiertue teki myös kantansa selväksi ja ilmoitti, etteivät LIV-kiertueelle osallistuvat pelaajat voi enää jatkaa PGA:lla pelaamista. Päätös, josta osa pelaajista on ilmoittanut valittavansa. Major-turnaukset eivät kieltolistalle kuulu, niinpä muun muassa Mickelson pelaa torstaina alkavassa US Openissa.

LIV-kiertueelle siirtyneitä pelaajia syytetään eritoten osallisuudesta ihmisoikeuksia polkevan Saudi-Arabian julkikuvan kiillottamiseen.

Kiertuetta rahoittavan Saudi-Arabian investointirahaston johdossa istuu maan kruuninprinssi Muhammad bin Salman, jota on epäilty toimittaja Jamal Khashoggin murhan tilaamisesta. Saudi-Arabian hallintoa arvostellut Khashoggi katosi ja tapettiin hänen käydessään Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa. Ruumis hävitettiin, eikä siitä ole nähty jälkeäkään.

LIV-kiertueen toimitusjohtajaksi valittu australialainen entinen huippupelaaja Greg Norman ei ainakaan parantanut tilannetta kommentoidessaan tapausta toukokuussa.

– Tämä koko juttu Saudi-Arabian, Khashoggin ja ihmisoikeuksien ympärillä, puhukaa vain siitä, mutta puhukaa myös niistä hyvistä asioista, joita maa tekee muuttaakseen kulttuuriaan, Norman sanoi toimittajille.

– Me kaikki teemme virheitä. Niistä pitää oppia, jotta virheet voi korjata ja jatkaa eteenpäin.

Norman totesi, ettei katso asioita poliittisesta näkökulmasta. Kysyttäessä hänen kantaansa maaliskuussa yhden päivän aikana Saudi-Arabiassa tehtyyn 87 ihmisen joukkoteloitukseen, vastaus oli hämmentävä.

– Sain paljon viestejä (siihen liittyen), mutta totta puhuen, katson eteenpäin, en taaksepäin, Norman sanoi.

– Tehtävänäni toimitusjohtajana on saada lajia kasvamaan maailmanlaajuisesti. En aio lähteä siihen suohon, että puhuisin asioista, mitä tapahtuu muiden maailmassa. Olen kuullut tuosta, mutta jatkan vain eteenpäin.

Uusi golfkiertue on yleisesti nähty ihmisoikeusloukkauksia liukuhihnalta suoltavan Saudi-Arabian uusimpana yrityksenä parantaa maan julkikuvaa. Aiemmin samanlaisena tempauksena on pidetty myös maassa ajettavaa F1-osakilpailua. Saudi-Arabian investointirahasto on myös Valioliiga-joukkue Newcastlen pääomistaja.

Enemmän rahaa, vähemmän golfia

LIVin avauskaudella on määrä pelata kahdeksan kilpailua. Lontoon kilpailun jälkeen edessä on vielä viisi kilpailua Yhdysvalloissa, yksi kilpailu Thaimaassa ja yksi kilpailu Saudi-Arabiassa. Kaikkiaan palkintorahaa jaetaan ensimmäisen vuoden aikana tolkuton summa, 255 miljoonaa dollaria.

Vuonna 2023 kilpailumäärä kasvaa kymmeneen. Kilpailuita on huomattavasti vähemmän kuin PGA-kiertueella, mikä on jättisummien kanssa osaltaan houkutellut pelaajia puoleensa.

Tällä viikolla US Openiin osallistuva Mickelson myönsi suoraan, mistä LIVissä on kysymys.

– Taloudellinen puoli on tietysti valtava… ja kilpailuita on vähemmän. Se antaa minulle mahdollisuuden saada elämäni paremmin tasapainoon. Toisin sanoen pelaan vähemmän golfia ja saan enemmän rahaa.

Toinen tähtipelaaja Bryson DeChambeau, jonka sopimusta kiertueella on arveltu samansuuruiseksi kuin Mickelsonin, kuvaili valintaansa bisnespäätökseksi.

– Taloudelliset tekijät ovat tärkeitä, kuten myös ajankäyttö. Saan elää elämääni myös golfin ulkopuolella.

Mickelson ehti alkuvuodesta aiheuttaa kohun kommentoidessaan saudikiertuetta ja aiemminkin kritisoimaansa PGA-kiertuetta. Mickelson laukoi mielipiteensä julki hänestä elämäkertaa kirjoittaneelle Alan Shipnuckille.

Mickelson sanoi ymmärtävänsä Saudi-Arabian käyttävän golfia maineensa puhdistamiseen ja suunnatakseen huomiota pois ihmisoikeusloukkauksista.

– He ovat pelottavia kusipäitä, Mickelson sanoi.

– Tiedämme, että he tappoivat Khashoggin ja heidän ihmisoikeustilanteensa on hirvittävä. He teloittavat ihmisiä siksi, että nämä ovat homoja. Miksi siis edes harkitsen sitä (liittymistä kiertueelle), kun tiedän tämän kaiken? Koska tämä on kerran elämässä -mahdollisuus uudistaa PGA-kiertueen toimintaa. He ovat pystyneet jatkamaan manipuloivaa voimapolitiikkaansa, koska pelaajilla ei ole ollut vaihtoehtoja.

LIV-kiertue tarjosi mahdollisuuden, johon Mickelson tarttui.

Alkuviikosta US Openin lehdistötilaisuudessa Mickelson oli sanoissaan silmiinpistävän varovainen ja sovitteleva.

– Minulla on ollut vahvoja ajatuksia ja mielipiteitä, sanotaanko, että useimmista lajiliitoista, ja olen ilmaissut itseäni surkeasti. Olen tuonut asiat julki ja se on ollut virhe. Yritän jatkossa ajatella enemmän sanomisiani ja tekemisiäni ja pitää asiat suljettujen ovien takana.

LIVille osallistuvat pelaajat ovat saaneet toistuvasti vastailla kysymyksiin Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteesta. Pohjoisirlantilainen Greame McDowell sanoitti tuntemuksiaan Lontoossa.

Myös McDowell tuomitsi Khashoggin tapauksen. Hän ei kuitenkaan pitänyt ongelmallisena tienata miljoonia dollareita ja samalla edesauttaa Saudi-Arabiaa pääsemään kyseenalaisiin tavoitteisiinsa.

– Henkilökohtaisesti ajattelen, että golf on hyvä voima maailmassa. Yritän olla loistava esikuva lapsille. Tiedän, mitä golf on lajina opettanut minulle. Rakastan sitä, että voin käyttää golfia tavallaan välineenä parantaa maailmaa, McDowell sanoi.

McDowell muistutti, etteivät golfarit ole poliitikkoja, vaan ammattilaisurheilijoita.

– Jos Saudi-Arabia haluaa käyttää golfia omiin tarkoituksiinsa ja heillä on resurssit siihen, minusta me voimme olla ylpeitä auttaessamme heitä käyttämään kykyjämme lajin kasvattamiseen ja heidän tarkoitusperiensä täyttämiseen, hän sanoi.

– Jos yrittäisimme parantaa geopoliittista tilannetta kaikissa maissa, joissa pelaamme, emme juurikaan pelaisi golfia.

"Valinneet helpoimman tien"

Huimista rahasummista huolimatta moni pelaaja on vastannut kieltävästi LIVin kutsuun. Monet näkevät PGA-kiertueen kilpailullisuuden, perinteet ja historian rahaa tärkeämpänä.

Yksi houkutelluista on ollut viime vuoden US Openin voittaja Jon Rahm. Rahm kertoo keskustelleensa asiasta vaimonsa kanssa. Vastaus oli kuitenkin selvä. Rahm kieltäytyi.

– Keskustelimme siitä, että muuttaisiko 400 miljoonaa dollaria jollain tavalla elintapojamme. Totesimme, että elämämme ei muuttuisi tippaakaan, Rahm sanoo.

– Todellisuudessa voisin eläköityä vaikka tällä hetkellä ja elää erittäin onnellista elämää sillä, mitä olen ansainnut, eikä minun tarvitsisi pelata golfia enää koskaan. En ole koskaan pelannut golfia rahan takia. Pelaan, koska rakastan lajia ja haluan pelata maailman parhaita vastaan. Olen aina ollut kiinnostunut historiasta ja perinteistä, ja tällä hetkellä PGA-kiertue edustaa sitä.

Rahm kertoo seuranneensa televisiosta LIV-kiertueen avauskilpailua Lontoossa. Hän kiinnitti huomiota siihen, että myös televisiolähetyksessä kaiken keskiössä oli raha.

– Kukaan ei puhunut Lontoon kilpailun voittamisesta, kuten muissa kilpailuissa puhutaan. Minua kiehtoo se, että voi nähdä itsensä mestarina, ja se historia, joka siitä huokuu.

Rahm ei kuitenkaan suostunut arvostelemaan PGA-kiertueelta loikanneita pelaajia Saudi-Arabian tarkoitusperien edistämisestä. Rahm toisi McDowellin sanomaa.

– He ovat ammattigolfaajia. He eivät ole poliitikkoja. He vain yrittävät tehdä elämästään ja tulevaisuudestaan parempaa. En kommentoi tuota.

Niin ikään rahan houkutuksista kieltäytynyt nelinkertainen major-voittaja Rory Mcllroy, 33, sanoi ymmärtävänsä vanhempien pelaajien – kuten 52-vuotiaan Mickelsonin – kiinnostuksen uutta kiertuetta kohtaan.

– Kaikki varmaan ovat yhtä mieltä siitä, että heidän parhaat päivänsä ovat takana. Sitä en ymmärrä, että minun ikäiseni pelaajat lähtevät, koska itse ainakin haluan uskoa, että parhaat päiväni ovat vielä tulossa, kuten heidänkin. Tuntuu, että he ovat valinneet helpoimman tien.

Muun muassa Mickelson joutui vastaamaan US Openin alla kysymykseen siitä, miltä hänestä tuntuu ansaita satoja miljoonia saudiarabialaista rahaa, kun maalla on näytetty olleen yhteys New Yorkin vuoden 2001 terrori-iskuun. Suurin osa iskun toteuttajista oli saudiarabialaisia.

McIlroy sanoo ymmärtävänsä iskun uhrien tuohtumuksen.

– Kaikki tämän kiertueen ympärillä tapahtuva legitimoi heidän asemaansa maailmassa, McIlroy sanoi.

– Olen varma, etteivät kaikki saudiarabialaiset ole pahoja ihmisiä. Tästä puhutaan hyvin yleistäen. Olen ollut paljon lähi-Idässä, ja suuri enemmistö tapaamistani ihmisistä on erittäin mukavia, mutta pahoja ihmisiä on joka paikassa. Ne pahat ihmiset, jotka tulevat tuosta osasta maailmaa ovat tehneet todella hirvittäviä tekoja.

Maailmanvallotukseen pyrkivä golfkiertue tarvitsisi tietysti mukaan myös Tiger Woodsin. Niinpä LIV yritti värvätä myös golfmaailman ykköstähden riveihinsä. Woodsille tarjotun sopimussumman sanotaan olleen lähempänä miljardia dollaria.

Kaiken voittanut Woods pystyi kuitenkin vastustamaan rahan kiusausta.

– Olen pelannut (PGA-kiertueella) joitakin vuosia vuosikymmenten aikana ja minusta siellä on perinteitä. Minusta kiertue pystyy yhä tarjoamaan todella paljon, niin paljon mahdollisuuksia, Woods sanoi.

– Ymmärrän erilaiset näkökannat, mutta minä uskon perinteisiin, uskon arvoturnauksiin, uskon suuriin kilpailuihin, vertailuun aiempien vuosien suurpelaajiin.

Woods muistutti, että myös PGA-kiertueella palkintosummat ovat mittavia. Niiden eteen täytyy kuitenkin tehdä töitä ja onnistua.