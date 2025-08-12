Tennistähti halusi lapsen ulos katsomosta

Lapsen itku katsomossa osoittautui ylitsepääsemättömäksi esteeksi Emma Raducanulle, kun hän hävisi Aryna Sabalenkalle Cincinnati Open -turnauksessa maanantaina. Brittipelaaja vaati hämmentynyttä tuomaria puuttumaan tilanteeseen.
Raducanu valmistautui syöttämään 3–4-tilanteessa kolmannessa erässä, kun hän pysähtyi ja katsoi tuomaria huomauttaakseen lapsesta, joka oli itkenyt kymmenen minuutin ajan.
– Se on lapsi. Haluatko, että heitän lapsen ulos stadionilta?, lähes epäuskoinen tuomari kysyi Raducanulta, joka kohautti olkiaan.
Sitten Raducanu osoitti hymyillen katsomoon, josta useampi yleisössä ollut vastasi tuomarille hänen puolestaan "kyllä" kuultuaan kysymyksen.
Tuomari totesi pyytävänsä henkilökuntaa poistamaan lapsen katsomosta, mutta ilmoitti pelin jatkuvan sillä välin.
Raducanu onnistui häiriöstä huolimatta pitämään syöttönsä ja tasoitti kolmannen erän 4–4:ään, mutta lopulta Sabalenka korjasi voiton lukemin 7–6 (7–3), 4–6, 7–6 (7–5). Sabalenka kohtaa neljännesvälierässä Jessica Bouzas Maneiron.