Urheilumaailmaa ravisteleva häirikkö seisoo satojen miljardien rahakasan päällä – hurja suunnitelma tuottaa jo tulosta: "Älä kyseenalaista meitä"

Voimahahmolla on käynnissä valtiojohtoinen ja -rahoitteinen hanke, jossa urheilu näyttelee pehmeän vallankäytön perinteisten periaatteiden mukaisesti tärkeää roolia mainehaittojen lievittämisessä.

70 prosenttia jalkapallohullun Saudi-Arabian väestöstä on alle 35-vuotiaita. Ei ole sattumaa, että Bin Salman on päättänyt kaitsea alati kasvavaa ja yhä nuoremmaksi käyvää kansaa juuri urheilun avulla.

– Bin Salman ja hänen neuvonantajansa eivät halua, että 26-vuotiaiden nuorten jengit siirtyvät kaduille ja alkavat juonia kuningasperheen kaatamista sen vuoksi, että he joutuvat elämään elämänsä eri tavalla kuin muu maailma, eurooppalaisen kauppakorkeakoulun Skema Business Schoolin urheilun ja geopolitiittisen talouden professori Simon Chadwick sanoi The Athleticille.

– Pohjimmiltaan vallanpitäjien viesti on: Hyvä on, jos haluatte Cristiano Ronaldon ja Lionel Messin , annamme ne teille.

Ensimmäiset tulokset ovat Bin Salmanin näkökulmasta lupaavia: Ronaldon liityttyä Al-Nassriin katsojamäärät seuran otteluissa kasvoivat 143 prosentilla. Tämä kaava on tarkoitus monistaa ympäri maan pääsarjan.

– Saudi-Arabiassa on pidätetty tänä vuonna enemmän ihmisiä hallintoon kohdistuneista negatiivista kommenteista kuin koskaan aikaisemmin. Sopimukseen kuuluu siis se, että voit saada mitä ikinä haluat, mutta älä kyseenalaista meitä, Chadwick selventää.

The Athleticin tietojen mukaan Saudi-Arabia tähtää jopa 25 MM-kisatapahtuman isännöintiin eri lajeissa vuoteen 2030 mennessä. Hakemuksien jättämistä jalkapallon MM-kisaisännäksi vuosille 2030 tai 2034 pidetään lähes varmana.

Uusi luku maan vaikutusvallan paisumiseen saatiin viime viikolla, kun uutinen PGA-kiertueen, saudirahoitteisen LIV-kiertueen ja Euroopan-kiertueen yhdistymisestä yllätti golfia seuraavan maailman. LIV-kiertueen taustalla on Saudi-Arabian valtion sijoitusrahasto PIF, jonka yhdestä nokkahahmosta Yasir Al-Rumayyanista on tulossa päätöksen myötä kansainvälisen golfin vaikutusvaltaisin toimija.

Oma lukunsa on Saudi-Arabian valtion öljy-yhtiö Aramco, joka solmi F1-sarjan kanssa mittavan yhteistyösopimuksen vuonna 2020.

Älyvapaat korvaukset rahoitetaan New York Timesin mukaan juuri aiemmin mainitusta valtion julkisesta rahastosta. Sen tarkka mittaluokka ei ole tiedossa, mutta huhtikuussa 2022 lehti arvioi sen arvoksi 620 miljardia dollaria. Rahastoa johtaa Bin Salman itse.

Saudi-Arabian pääsarja löytyi Twenty First Groupin tammikuussa julkaisemassa maailmanrankingissa vasta sijalta 58. Esimerkiksi Skotlannin Valioliiga sijoittui yhdeksän sijaa korkeammalle. Vaikka kansainvälisellä pelikentällä kilpailemiseen kannukset eivät vielä riitä, kiinnostus maan sarjaa kohtaan on kasvussa. Kärkinelikon pienin Al-Ahli on haalinut Twitterissä 2,4 miljoonaa seuraajaa, mikä oikeuttaisi kymmenenteen sijaan Valioliigan vertailussa.